Verweij voorspelt keiharde maatregel van John Heitinga als trainer van Ajax

Mike Verweij verwacht dat John Heitinga schoon schip gaat maken bij Ajax en spelers de wacht gaat aanzeggen. Voor diverse aanwinsten van voormalig technisch directeur Sven Mislintat lijkt geen plaats te zijn in de selectie voor volgend seizoen.

''Alle aankopen uit het Mislintat-tijdperk die terugkeren, gaan kleedkamer 2 in'', voorspelt Verweij in Kick-off van De Telegraaf. ''Die hoeven niet op speeltijd te rekenen. Daar gaan ze bij Ajax wel kiezelhard mee om, denk ik.''

Verweij doelt waarschijnlijk op Carlos Forbs, Chuba Akpom, Borna Sosa, Jakov Medic en Sivert Mannsverk, het vijftal dat deze zomer terugkeert bij Ajax na een verhuurperiode elders. De aan het Braziliaanse Fortaleza verhuurde Gastón Ávila keert in principe aan het einde van 2025 terug in Amsterdam.

''Maar niemand had de garantie. En dat heeft Farioli natuurlijk superslim gedaan, door de supporters om zijn vinger te winden. Hij vertrekt als een heilige. Maar niemand had de garantie dat het tweede jaar onder hem net zo goed zou worden'', concludeert Verweij bijna twee weken na het afscheid van de Italiaanse coach.

''Sterker nog. De kans dat het minder zou worden, was ook heel groot'', zo benadrukt de journalist die Ajax al jaren op de voet volgt. ''En Heitinga stapte in toen Alfred Schreuder zeven duels op rij niet had gewonnen. En Heitinga won zijn eerste zeven wedstrijden en de spelers liepen met hem weg. Daar was heel veel enthousiasme over.''

''En als Edwin van der Sar toen het contract van Heitinga had verlengd, en had gezegd 'Jij bent onze man'. Zoals Feyenoord wél direct het vertrouwen gaf aan Robin van Persie, dan was Heitinga heel erg geholpen. En dan hadden spelers in de selectie ook geen loopje met hem genomen'', concludeert Verweij bijna twee jaar later.

''En mensen zeggen dat Heitinga met Ajax niet won van PSV, Feyenoord en AZ. Dat klopt. Maar in de beker, met die aansteker naar het hoofd van Davy Klaassen, won hij wél van Feyenoord. Toen haalde Ajax de bekerfinale, die nipt werd verloren van PSV. En hij werd derde, maar dat was met die selectie geen schande. De basis, in negatieve zin, werd gelegd door Schreuder'', aldus de Ajax-watcher.

''Maar Heitinga, en dat is vervelend, schoot zichzelf toen in de voet. Hij had toen thuis in Amsterdam-Zuid een gesprek met Mislintat. Ik denk dat hij hem daarna naar buiten wilde schieten. Maar daar werd het lijstje neergelegd van aankopen die Mislintat later deed. Toen begon Heitinga te lachen en zei: 'Dit meen je toch niet? Dit zijn geen Ajax-spelers'. De meeste spelers kende hij niet, die moest hij googelen.''

''En daarmee heeft Heitinga zijn eigen glazen ingegooid. Want Mislintat zei vanaf het begin: 'Heitinga is onze man, die ligt op poleposition. Daar gaan we in principe mee door. Tot Heitinga het lijstje van Mislintat compleet affikte. En toen was het gedaan met zijn kansen'', zo besluit Verweij.