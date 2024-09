Marciano Vink is niet blij met het roulatiesysteem dat trainer Francesco Farioli hanteert bij Ajax. De analist van ESPN zag hoe de Amsterdammers het bij hekkensluiter RKC Waalwijk (0-2 zege) lange tijd bijzonder lastig hadden en vraagt zich dan ook hardop af of het wel zo’n verstandig idee is om te gaan rouleren bij Ajax.

Farioli voerde zondag in Waalwijk vier wissels door in de basisopstelling van Ajax ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Besiktas (4-0). Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Bertrand Traoré en Mika Godts moesten plaatsmaken voor Branco van den Boomen, Davy Klaassen, Jaydon Banel en Christian Rasmussen.

Lange tijd had Ajax moeite om door de Waalwijkse defensie heen te komen, totdat invaller Traoré een kwartier voor tijd de score opende. In de blessuretijd zette Godts de 0-2 eindstand op het bord. Vink vraagt zich af of het rouleren wel zo’n goed idee was.

“Het lijkt bijna rouleren omdat het kan”, begint de analist bij Dit Was Het Weekend. “Voor Brian Brobbey was dit ook niet oké. Je weet dat je een lastige wedstrijd krijgt tegen een ploeg die er alles aan zal doen om het zo compact mogelijk te houden. Daardoor werd Brobbey op een eiland gezet. NAC strafte dat rouleren af. Go Ahead Eagles is een goede ploeg die het nog net niet afstraft.”

Vervolgens analyseert Vink het spel van Ajax onder Farioli, waarbij hij een compliment moet geven aan de solide verdediging. “Hij (Farioli, red.) richt zich heel erg op het verdedigende spel, dat zie je bij Ajax ook. Iedereen kent zijn taak en er komt geen muisje doorheen.”

Toch baart het stroperige spel tegen RKC de analist zorgen. “Het ligt aan het rouleren, maar het lijkt ook allemaal wat voorgekauwd bij Ajax. Er zijn altijd dezelfde patronen. Als een tegenstander compact staat, zie je dat het bij Ajax stroperig gaat. Dit gaat Ajax in de competitie veel vaker tegenkomen”, waarschuwt hij de Amsterdammers.

Collega-analist Kenneth Perez laat daarna weten ontzettend moe te worden van de houding in Nederland richting het drukke speelschema. “We leggen in Nederland zo erg de nadruk op Europees voetbal, alsof dat zo zwaar is. Het einde van de wereld.”

“Ga dan niet Europees spelen, als je het zo moeilijk vindt. De clubs strijden er allemaal voor, maar als ze het eenmaal gaan spelen, dan is het ineens heel zwaar en kunnen ze geen twee wedstrijden in een week spelen.”