Vink vergelijkt Brobbey met internationale topspits: ‘Kan een monster worden'

Zaterdag, 18 november 2023 om 10:43 • Wessel Antes • Laatste update: 11:30

Marciano Vink heeft nog altijd alle vertrouwen in Ajax-spits Brian Brobbey, zo laat de analist weten in Voetbalpraat op ESPN. De 21-jarige Amsterdammer, die geblesseerd moest afhaken bij het Nederlands elftal, doet Vink af en toe zelfs denken aan AS Roma-spits Romelu Lukaku.

In het praatprogramma bespreken Vincent Schildkamp, Kees Kwakman, Karim El Ahmadi en Vink zowel Thijs Dallinga als Brobbey. "Ik denk dat Brobbey een team beter kan laten spelen dan Dallinga. Vooral omdat hij ballen vast kan houden en jongens eronder kunnen komen", aldus El Ahmadi.

Vink haakt in. “Stel je voor dat Brobbey dat afwerken onder de knie krijgt, dan kan het een monster worden. Dan heeft hij echt alles. Wie weet, hij is nog heel jong hè? Dat afwerken kun je echt wel bijschaven.”

“Hij zal nooit een killer als Klaas-Jan Huntelaar of Marco van Basten worden”, gaat Vink verder. “Maar als je kijkt naar Romelu Lukaku is ook niet alles gepolijst...” El Ahmadi snapt de vergelijking wel. “Ik heb weleens spelers gesproken die met Lukaku hebben gespeeld toen hij nog jong was, die zeiden ook dat hij niet heel goed kon afwerken. Ik zie Brobbey echt nog wel verbeteren.”

Vink stelt dat Brobbey ten opzichte van Lukaku nog acht jaar heeft om het afwerken bij te spijkeren. “Ik denk dat Brobbey echt gewoon een fantastische spits gaat worden.” Lukaku ontpopte zich door de jaren heen, ondanks meerdere lastige periodes, tot topscorer aller tijden van de Rode Duivels. In 112 interlands was hij goed voor 79 treffers en 16 assists.

Kieft

Waar Brobbey de afgelopen weken veel kritiek te verwerken kreeg, was Kieft in zijn column voor De Telegraaf net als Vink positief over zijn toekomst. “In Nederland wordt overspannen gedaan over Santiago Gimenez en Vangelis Pavlidis, maar ik vind Brobbey completer, sneller en met een hogere handelingssnelheid. Eens komen die doelpunten. Als het vertrouwen daar is.”

Voor nu blijft Brobbey door zijn afmelding steken op één interland. De Ajacied debuteerde tijdens de vorige interlandperiode in het uitduel met Griekenland (0-1 winst). Dallinga, die in clubverband uitkomt voor Toulouse, kan dat aantal zaterdagavond evenaren tegen Ierland. Dinsdag komt Oranje vervolgens opnieuw in actie, wanneer Gibraltar in Faro het laatste karwei in de kwalificatiecyclus is.