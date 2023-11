Vink schrikt tijdens duel Jong Oranje: ‘Nooit gezien, hij is totaal niet fit!’

Donderdag, 16 november 2023 om 22:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:34

Marciano Vink is geschrokken van de fysieke gesteldheid van Bradley Avellano. De doelman van Jong Gibraltar ging tijdens het duel met Jong Oranje (1-0) twee keer met veel kramp naar de grond, en dat was niet om tijd te rekken. “Schandalig dat Nederland zó veel moeite heeft met dit team”, concludeert Vink hoofdschuddend na afloop van de interland.

Jong Oranje boekte donderdagavond een zeer magere overwinning in de EK-kwalificatiereeks. In het Yanmar Stadion bleek de ploeg van bondscoach Michael Reiziger met 1-0 te sterk voor Jong Gibraltar dankzij een doelpunt van Noah Ohio. Gibraltar liep zelfs zichtbaar tevreden van het veld in Almere.

“Hoe vaak ik mee heb gemaakt dat een keeper kramp kreeg? Echt nog nooit”, vertelt Vink na afloop voor de camera van ESPN. “Misschien dat we het een keer gezien hebben bij tijdrekken of vanwege een tactisch praatje, maar dit is gewoon niet fit zijn.”

“Dit kan gewoon niet. Als je dit ziet is het nog beschamender dat je hier maar met 1-0 van wint. Als dit het niveau is... Opvallend genoeg was hij ook nog de beste man aan de kant van Gibraltar. Maar kom op... een keeper. Hij hoeft niet eens meters te maken.”

“Laten we het erop houden dat hij er niet fit uitziet”, vervolgt de analyticus. “Aan de andere kant denk ik ook niet dat Gibraltar heel veel keus heeft. Het is gewoon diep triest dat je als Nederlands elftal met zó veel talent tegen veredelde amateurs veel moeite hebt.”

“Ik hoorde Kenneth Taylor net ook al terecht zeggen dat er in de eerste helft veel sneller van kant gewisseld moest worden en dat het baltempo omhoog moest. Het ging allemaal zó traag dat die gasten op een gegeven moment zelfs dachten dat er wat te halen viel.”

Vink keek uit naar het duel tussen de nationale beloftenteams, maar hij baalt van de uitkomst. “Ik moet ervan zuchten, want ik vind het jammer. Ik ga altijd met plezier naar Jong Oranje en in de vorige wedstrijd tegen Jong Moldavië had ik ook echt genoten. Dan is het heel zonde dat je het publiek hier niet kan verwennen.”