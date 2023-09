Vink prikt door verweer Steijn heen: ‘Dat is gewoon een lulkoekverhaal’

Zondag, 17 september 2023 om 14:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:38

Maurice Steijn distantieerde zich onlangs na Fortuna Sittard-uit van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De Ajax-coach liet na afloop van dat duel andermaal weten weinig inspraak te hebben gehad op transfergebied. “Hoeveel aankopen er wel uit mijn koker kwamen? Niet nul, maar wel weinig. Wij hebben als staf onze ideeën neergelegd, alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt”, zei Steijn onder meer. Daarna spraken Steijn en Mislintat bijna twee weken niet met elkaar. Marciano Vink vindt de uitspraken en houding van Steijn een beetje vreemd.

"Zijn uitspraken na de wedstrijd zijn hem dusdanig niet in dank afgenomen dat er twee weken niet tussen die twee is gesproken", zei clubwatcher Mike Verweij onlangs in Kick-off van De Telegraaf. Er ontstond de nodige commotie door dat nieuws, maar volgens Steijn is dat overtrokken. "Ik denk dat je dat ook allemaal in de juiste context moet zien", zei hij vrijdag op een persmoment. "Bij veel mensen wordt die context volledig weggelaten. In mijn optiek was het allemaal niet zo heel erg spannend. Sven was op vakantie en ik ben ook een paar dagen weggeweest. Afgelopen donderdag hebben we elkaar voor het eerst weer bij Ajax gezien, koffie gedronken en de draad gewoon weer opgepikt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Reactie Vink

"Op het moment dat hij dat na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard aangaf, was hij denk ik zwaar geïrriteerd over het feit dat alleen zijn hoofd op het hakblok lag", stelt Vink zondag in zijn voorbeschouwing bij ESPN op FC Twente-Ajax. "Hij werd natuurlijk bekritiseerd en verantwoordelijk gehouden voor het matige spel. En hij kreeg ook een directe vraag: welke spelers komen uit jouw koker? Of iets in die trant. En met het antwoord dat hij gaf, zei hij niks verkeerds. Want hij schetste gewoon de situatie bij Ajax.. Van de twaalf spelers die zijn gehaald is er waarschijnlijk geen een waarover hij is ingelicht. Ja, misschien Sutalo."

"En dat is dus allemaal Mislintats werk. Die is gewend om in Duitsland autonoom te werken en een trainer moet het daarmee doen. In Nederland is het heel erg zo dat een td in overleg gaat met zijn trainer. Daar komen spelers uit en de td neemt de eindbeslissing. Dat gaat in overleg", stipt Vink de verschillen aan tussen beide landen. "Hij (Steijn, red.) was op dat moment zwaar gepikeerd over het feit dat geen enkele speler van hem gehaald is. Dus hij zegt vanuit zijn hart wat hij vindt. Als hij dan later praat over context en dat het uit zijn verband getrokken is, dan is dat natuurlijk gewoon een lulkoekverhaal. Hij was daar gewoon Maurice Steijn zoals we hem kennen, straight en een beetje een straatvechter."