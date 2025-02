Vinícius Júnior heeft ruzie met ploeggenoot: 'Kleedkamer Real Madrid is klaar met de Braziliaan'

Vinícius Júnior is donderdag het onderwerp van gesprek in de Spaanse media. De aanvaller van Real Madrid werd in het gewonnen Copa del Rey-duel met Leganés aangepakt door ploeggenoot Luka Modric, die tijdens de wedstrijd boos werd vanwege het vermeende gebrek aan discipline bij de Braziliaan.

Real Madrid bereikte woensdag met de nodige moeite de laatste vier van de Copa del Rey. De manschappen van Carlo Ancelotti gaven op bezoek bij Leganés - de nummer zestien van LaLiga - een 0-2 voorsprong uit handen. Via een late goal van goudhaantje Gonzalo García won Real Madrid alsnog: 2-3. Het was voor de twintigjarige aanvaller zijn allereerste doelpunt in dienst van Real Madrid.

Na afloop van de wedstrijd gaat het in Spanje niet over de doelpuntenmakers of over de benauwde zege van Real Madrid, maar over de woede-uitbarsting van Modric richting Vinícius Júnior.

Volgens Cadena SER zei Modric in de tweede helft tot driemaal toe tegen Vini dat hij moest helpen in de verdediging. Door zijn gebrek aan discipline ontstonden er namelijk grote gaten in de defensie en kon Leganés makkelijker doorbreken.

Na afloop van de wedstrijd werd Ancelotti gevraagd naar het conflict op het veld. “Ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Maar als Modric iets tegen je zegt, dan moet je luisteren. Ik ben het altijd met hem eens”, aldus de trainer.

Modric zelf bagatelliseerde het voorval overigens. “Hoe ik nu met Vinícius Júnior ben? Hoezo? Dat zijn zaken die op het veld gebeuren. Jullie moeten geen spijkers op laag water zoeken”, zei de Kroaat in de Spaanse pers.

El Desmarque schrijft zelfs dat de kleedkamer van Real Madrid klaar is met het gedrag op het veld van Vinícius, die tijdens de wedstrijd ook een gele kaart kreeg wegens protesteren. Marca geeft bovendien aan dat ook Federico Valverde boos werd op de buitenspeler, vooral omdat hij Modric tegensprak.