Vinícius Júnior barst ineens in huilen uit tijdens persconferentie Brazilië

Vinícius Júnior is maandag in huilen uitgebarsten tijdens een persmoment van Brazilië. De aanvaller van Real Madrid werd in het verleden veelvuldig racistisch bejegend, met name in LaLiga, en hij vertelde nu wat de impact van racisme is op zijn dagelijkse functioneren.

Komende dinsdag neemt Brazilië het in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen Spanje, uitgerekend in het Santiago Bernabéu waar Vinícius Júnior de thuiswedstrijden in de competitie afwerkt.

Tijdens het persmoment werd Vini gevraagd naar hoe hij omgaat met racisme in de Spaanse stadions en op sociale media. De Braziliaanse vleugelspits kon zijn tranen in eerste instantie in bedwang houden, maar na twintig minuten barstte hij in huilen uit.

Vinicius Junior irkçiliktan bahsederken agladi: “Tek istegim futbol oynamak” pic.twitter.com/XbjIMD16r4 — BPT (@bpthaber) March 25, 2024

“Het is iets heel triests, het is iets dat hier in elke wedstrijd en iedere dag gebeurt. Elke keer dat ik erover begin word ik verdrietiger. En alle zwarten in de wereld worden triester. Het is iets treurigs.”

“Het is iets dat dagelijks gebeurt. Niet alleen in Spanje, maar in de hele wereld... Het overkwam mijn vader ook, ze verkozen een blanke man boven een zwarte man", zei Vinícius, zonder precies uit te leggen wat zijn vader overkwam. "Het is iets dat ik merk en ik vecht dagelijks. Ik vecht zodat het in de nabije toekomst niemand meer zal overkomen.”

Even later kwamen de tranen bij Vinícius los en bleef hij veertig seconden stil. Hij was volledig overstuur. “Ik voel me wel enorm gesteund door mijn teamgenoten en door de andere spelers. Ik hoop en wens dat het racisme zal afnemen.”

“Ik hoor racisme al een hele tijd aan en ik voel me steeds verdrietiger. Op deze manier heb ik steeds minder zin om te voetballen. Ik wil alleen maar spelen om geweldige dingen te laten zien. Mijn familie steunt mij en ook de fans zeggen dat ik moet blijven vechten. Ik ben op zoek naar gelijkheid in de nabije toekomst”, aldus Vinícius Júnior.



