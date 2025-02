Vierde official maakt absurde fout bij Champions League-wedstrijd Feyenoord - AC Milan

Guillermo Cuadra, de vierde official bij de Champions League-wedstrijd Feyenoord - AC Milan, zal zich de wedstrijd in De Kuip nog lang heugen. De official was volgens Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot zijn belangrijkste attribuut vergeten.

"De vierde official is zijn bord vergeten", constateerde Van der Goot aan het eind van de eerste helft. Vierde official Cuadra besloot - absurd genoeg - in plaats daarvan drie vingers op te steken, ten teken dat er drie speelminuten aan de eerste helft werden toegevoegd.

"In De Kuip zitten de kleedkamers aan de overkant van het veld, dus de vierde official kan er niet bij", legde Van der Goot uit.

Feyenoord beleefde een onrustige aanloop naar de Champions League-wedstrijd. Pascal Bosschaart, die maandag aangesteld werd als interim-trainer, wees Jakub Moder aan als vervanger van de geblesseerde Hwang In-Beom. Gijs Smal kreeg op de linksbackpositie de voorkeur boven Hugo Bueno. Bij Milan begon de van Feyenoord overgenomen Santiago Gimenez in de punt van de aanval, met João Félix - de andere winterse topaanwinst - kort daarachter.

De wedstrijd ging zeer levendig van start. Het eerste schot in de derde minuut was afkomstig van Tijjani Reijnders, maar ging recht op Timon Wellenreuther. In de tegenaanval probeerde Igor Paixao het met een schot vanaf de linkerflank. De bal was houdbaar, maar de stuit en het natte veld verrasten Mike Maignan, die grabbelde: 1-0. Dat was ook de ruststand in De Kuip.