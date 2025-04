Vier topspelers genoemd bij FC Barcelona, waaronder twee uitblinkende internationals van Nederlands elftal

De aanstaande zomerse transferwindow zal bij FC Barcelona een bekend verhaal vertellen: indien er geld uitgegeven moet worden, moet er eerst geld binnenkomen. Het Spaanse sportmedium Relevo weet de namen van vier spelers die Barça interessant vindt, mocht de club financiële middelen vinden.

Volgens de Madrileense website heeft Barcelona weinig aanleiding om na dit seizoen de selectie hevig overhoop te halen. In het debuutseizoen van Hansi Flick is de Catalaanse grootmacht koploper in LaLiga, staat het met één been in de halve finale van de Champions League én kan in de finale tegen Real Madrid beslag worden gelegd op de Copa del Rey.

De Duitse oefenmeester haalt het maximale uit de spelersgroep, zo concludeert Relevo. “Er is geen speler die geen merkbare vooruitgang heeft geboekt.”

Wel heeft Flick een aantal wensen om zijn selectie verder te versterken. Het ontbreekt hem aan een vrijetrappenspecialist, bijvoorbeeld.

Met die gedachte in het achterhoofd zou Alejandro Grimaldo een logisch doelwit zijn, weet Relevo. De offensieve wingback van Bayer Leverkusen komt uit de opleiding van Barcelona en zou ooit graag weer voor zijn oude club uitkomen.

Zoals bekend is ook Luis Díaz een naam die er goed op staat in het Spotify Camp Nou. De snelle vleugelaanvaller van Liverpool is voorin multi-inzetbaar.

Ook twee Nederlanders worden genoemd: Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) en Tijjani Reijnders (AC Milan). Relevo verzekert echter dat ‘eerst verkopen, dan kopen’ het credo blijft.