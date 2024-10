De Spaanse politie heeft vier aanhangers van Atlético Madrid opgepakt die worden verdacht van het opzetten van een racistische haatcampagne tegen Vinícius Júnior. Die campagne vond plaats in aanloop naar de beladen stadsderby tegen Real Madrid.

De opgepakte vier verdachten zijn tussen de 24 en 26 jaar oud, zo meldt El País. De Spaanse politie meldt in het persbericht alleen dat de campagne gericht was tegen een profvoetballer, maar media uit dat land weten zeker dat het gaat om Vinícius Júnior.

De opgepakte Atlético-fans zouden de bron vormen van een haatcampagne die via social media werd gelanceerd en persoonlijk gericht was tegen Vinícius.

Supporters van Atlético Madrid werden onder meer via een veelvuldig gedeelde hashtag opgeroepen om Vinícius gedurende de hele wedstrijd te bestoken met racistische leuzen. Er werd bovendien aangeraden aan fans om met gezichtsbedekking naar het Estadio Metropolitano te komen, zodat ze moeilijker op te sporen zouden zijn.

De Madrileense topper tussen Atlético en Real werd op 29 september gespeeld. De beladen derby werd ontsierd door tal van incidenten.

Real Madrid-doelman Thibaut Courtois, die in het verleden voor Atlético uitkwam, moest het ontgelden. De Belgische keeper kreeg objecten vanaf de tribune naar zijn hoofd geslingerd. De wedstrijd werd daardoor twintig minuten gestaakt.

Vinícius Júnior vaker slachtoffer van racisme

Vinícius is in Spanje al vaker slachtoffer geworden van racisme in het stadion. In een uitwedstrijd tegen Valencia werd Vinícius door diverse fans uitgemaakt voor 'aap'. De Spaanse politie pakte daarvoor drie mensen op.