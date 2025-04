Victor Edvardsen komt dag na huldiging Go Ahead Eagles met boodschap aan Wouter Goes

Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) heeft donderdagochtend via Instagram Stories zijn excuses aangeboden aan Wouter Goes (AZ). De Zweedse aanvaller heeft spijt van het tonen van een spandoek over de jonge verdediger.

De twintigjarige Goes was de gebeten hond na afloop van de verloren TOTO KNVB Beker-finale tegen Go Ahead. De verdediger van AZ viel voornamelijk in negatieve zin op vanwege zijn gedrag richting spelers van de club uit Deventer.

Supporters van Go Ahead maakten daarom een groot, spottend spandoek over Goes, die als een hond aan de ketting lag bij Edvardsen. De 29-jarige aanvaller plaatste woensdag, op de dag van de huldiging, een foto van het spandoek op zijn verhaal.

Een dag later heeft Edvardsen spijt van zijn actie. “Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het plaatsen van het spandoek gisteren. Het was grappig bedoeld, maar ik wilde niemand beledigen of aanvallen.”

“Aan Wouter Goes: ik hoop je over twee weken weer te zien en dat we een mooie wedstrijd tegen elkaar kunnen spelen”, aldus Edvardsen.

Edvardsen maakt van de gelegenheid gebruik om ook zijn eigen fans te bedanken. “Ik wil alle Eagles bedanken voor hun support gisteren.”

AZ gaat over anderhalve week op bezoek bij Go Ahead, in het kader van de Eredivisie. Op zondag 4 mei nemen de bekerfinalisten het om 14.30 uur tegen elkaar op in de Adelaarshorst.