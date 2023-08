VI verzekert: Ondrej Lingr wordt de nieuwe nummer 10 van Feyenoord

Maandag, 21 augustus 2023 om 21:08 • Lars Capiau • Laatste update: 21:07

Feyenoord gaat Ondrej Lingr binnenhalen, zo bevestigt Martijn Krabbendam van Voetbal International in navolging van berichtgeving van 1908.nl en sport.cz. De 24-jarige Tsjech is nu nog eigendom van Slavia Praag, waar hij deze zomer moet vertrekken of bijtekenen, daar zijn contract volgend jaar afloopt. Feyenoord gaat de aanvallende middenvelder voor vier miljoen euro inlijven.

De clubs zijn heel dicht bij een akkoord zijn. Op dit moment bevinden de onderhandelingen zich in een afrondende fase, weet Krabbendam. Transfermarkt schat de waarde van de rechtspoot op vier miljoen euro en dat is ook het bedrag dat Feyenoord zal betalen. De Rotterdammers zijn sinds het vertrek van Sebastian Szymanski, die vorig seizoen gehuurd werd van Dinamo Moskou, op zoek naar versterking op de nummer 10-positie.

De 1,75 meter lange aanvallende middenvelder annex linksvoor doorliep de jeugdopleiding van Karvina, waarna Slavia Praag hem voor vijf ton daar wegplukte. Dit seizoen speelde Lingr drie van de vier wedstrijden op de linksbuitenpositie, waar hij vorig seizoen verreweg het grootste deel van zijn wedstrijden als aanvallende middenvelder stond opgesteld.

Vorig seizoen was Lingr goed voor veertien doelpunten en zeven assists bij de club uit Praag. In totaal wist hij in zijn carrière veertig keer tot scoren te komen voor de Tsjechen en was hij elf keer de aangever. Het is niet bekend of Lingr als alternatief geldt voor Luka Ivanusec, hoewel dat niet ondenkbaar lijkt. De transfer van de Kroaat lijkt steeds moeilijker te worden, daar zijn huidige werkgever Dinamo Zagreb een lastige onderhandelingspartner blijkt.