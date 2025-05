Dit bedrag willen clubs betalen voor Ricardo Pepi; PSV neemt duidelijk standpunt in

PSV kan behoorlijk wat geld verdienen aan Ricardo Pepi, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink in een artikel namens het Eindhovens Dagblad. De regerend landskampioen wil de 22-jarige spits echter niet laten gaan.

Meerdere clubs willen Pepi overnemen van PSV, maar technisch directeur Earnest Stewart wil daar niet aan meewerken. “Pepi is voorzien als eerste spits voor het komende seizoen en ligt op koers om op 3 augustus te beginnen”, weet Elfrink.

De journalist weet welk bedrag PSV kan vangen. “Meerdere clubs in Duitsland en Engeland volgen de Amerikaanse spits, die door hen wordt ingeschaald als een speler die pakweg 25 tot 30 miljoen euro waard is.”

Pepi ligt bij PSV nog vast tot medio 2030. De goaltjesdief werd twee jaar geleden voor 11 miljoen euro overgenomen van FC Augsburg.

Pepi kwam tot dusver 1.728 minuten in actie namens PSV, verdeeld over 68 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 26 doelpunten en 6 assists.

PSV wil overigens niet te lang wachten op aanvoerder Luuk de Jong, die beschikt over een aflopend verbintenis. “Omdat de club ook verder moet als hij niet zou willen blijven”, schrijft Elfrink.

Indien De Jong blijft, krijgt hij er met Pepi een grote concurrent bij voor de spitspositie. De Amerikaan moest de laatste 21 wedstrijden van het seizoen missen wegens een knieblessure.