VI: ‘Aantal spelers weet al dat ze volgend seizoen niet meer voor Ajax spelen’

De verhoudingen staan op scherp bij Ajax, zo schrijven ook journalisten Tim van Duijn en Lentin Goodijk van Voetbal International na eerdere berichtgeving van andere media zaterdag. Volgens het wekelijkse voetbaltijdschrift is het onrustig binnen de spelersgroep en technische staf. Ook zou Ajax al aan meerdere spelers kenbaar hebben gemaakt dat ze geen toekomst hebben bij de club.

Volgens Van Duijn en Goodijk heeft de hoofdtrainer van Ajax zijn conclusies getrokken. “Van ’t Schip heeft zijn verlies genomen en probeert te redden wat er te redden valt. Hij voelt zich genoodzaakt concessies te doen aan de speelwijze: Ajax zakt verder terug om het compact te houden en in ieder geval wat minder doelpunten weg te geven.”

Van ’t Schip probeert zijn groep fit te houden door veel rustmomenten in te lassen, maar daar is een deel van de spelersgroep niet blij mee. “Dat valt niet bij iedereen in de smaak. Spelers mopperen al langer over de invulling van de trainingen, sommigen van hen voelen zich er niet door geprikkeld en zijn bang dat ze zich op die manier niet ontwikkelen. Anderen vinden ze vooral eentonig.”

“Onderaan de streep rijst de vraag waarom er vrijdag van de ruim 30 contractspelers slechts 13 op het veld stonden. De spelers willen meer, terwijl er ook geluiden klinken dat zij simpelweg niet zwaarder belast kunnen worden dan dit. Het telt op bij het slechte humeur door de resultaten van de afgelopen weken”, aldus VI.

Ajax kijkt op de achtergrond al naar de toekomst. Volgens de journalisten weten meerdere spelers al dat ze volgend seizoen geen rol van betekenis zullen spelen in Amsterdam. “Omdat ze dat vanuit de clubleiding te horen hebben gekregen, of omdat ze zelf weg willen. Het is een giftige combinatie, die ervoor zorgt dat het elftal bij de eerste de beste tegenslag uit elkaar valt. Ook omdat er te weinig persoonlijkheden in de selectie zitten die onverstoorbaar de ploeg op sleeptouw nemen.”

De huidige situatie heeft allesbehalve gezorgd voor een goede eerste indruk op Henderson, zo schrijft men. “Jordan Henderson is gehaald als leider, maar heeft zich door blessures nog niet kunnen onderscheiden en zal daarnaast zijn wenkbrauwen hebben gefronst door wat hij aantrof bij Ajax.”

Ondertussen maakt Ajax zich op voor een belangrijk thuisduel met FC Utrecht. NEC won vrijdagavond met 2-5 van FC Volendam, waardoor de Nijmegenaren in de Eredivisie inmiddels op gelijke hoogte staan. Indien Ajax niet wint van Utrecht, kan Go Ahead Eagles bij een zege op RKC Waalwijk boven de Amsterdammers stijgen.

