VfB Stuttgart lijdt duur puntenverlies met het oog op Champions League-ticket

VfB Stuttgart is in eigen huis niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen degradatiekandidaat FC Köln. De ploeg van trainer Sebastian Hoeness pakte na rust nog wel de leiding via Enzo Millot, maar na de gelijkmaker van Eric Martel wist Stuttgart de voorsprong niet meer te heroveren: 1-1. Stuttgart staat nog altijd derde, met 47 punten uit 23 duels. Borussia Dortmund en RB Leipzig, die een duel minder gespeeld hebben, volgen op respectievelijk zes en zeven punten.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Stuttgart kreeg voor rust kansen om de score te openen, maar onder meer topschutter Serhou Guirassy had het vizier niet op scherp staan. Zo kopte hij in kansrijke positie net naast de voor hem verkeerde kant van de paal. De club uit de autostad bleef dreigend, al slaagde het er niet in om zijn kansen uit te spelen.

Na rust was dat wel het geval. Chris Führich werd bediend aan de linkerkant van de zestien en legde perfect terug op Millot, die van dichtbij binnenschoof: 1-0. Tien minuten later incasseerde Stuttgart een forse tegenvaller. Een hoekschop van Köln leek in eerste instantie niets op te leveren, totdat Linton Maina de bal bij de tweede paal slingerde en Martel van dichtbij binnen zag schieten: 1-1. Beide ploegen kregen in het restant kansen, maar gescoord zou er niet meer worden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties