Verweij weet wie hét grote lek is bij Ajax: ‘Meest gehate man ooit bij de club’

Vrijdag, 1 december 2023 om 18:41 • Bart DHanis • Laatste update: 18:45

Maurits Hendriks is het grote lek van Ajax, zo onthullen Mike Verweij en Valentijn Driessen in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Ook stelt Verweij dat Hendriks 'de meest gehate man ooit is bij Ajax’.

“Morgen verschijnt er een verhaal over Chief Sports Officer Maurits Hendriks”, promoot Verweij zijn stuk in de zaterdageditie van de krant. “De eerste zin is dat de verbijstering die er was dat hij nog op De Toekomst rondloopt, is omgeslagen in grote woede.”

Op 17 november verscheen ‘Ajax in Crisis', een boek van journalist Menno de Galan. In zijn boek doet De Galan enkele schokkende onthullingen over Ajax en de crisissen waar de club de afgelopen tijd mee te maken heeft gekregen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Ajax-watcher Verweij is Hendriks de grote bron van De Galan. “Door heel veel passages blijkt dat Hendriks één van de bronnen is van De Galan. En dat zet echt kwaad bloed binnen de club. Hij is meest gehate man ooit daar.”

Verweij leest in de podcast een passage uit het boek voor, waarin de Galan schrijft dat dat Hendriks De Telegraaf liever niet wil lezen, maar de krant niet kan laten liggen. Ook schrijft de journalist dat Hendriks denkt dat Verweij aan drugs zit. Volgens Verweij het ultieme bewijs dat Hendriks de bron is van De Galan. “Hoe kan hij dat anders weten?”

“We krijgen de laatste weken en maanden zoveel berichten. Hendriks is echt de meest gehate man ooit bij Ajax”, gaat Verweij verder. “Na het verschijnen van het boek is er echt een stortvloed aan die berichten ontstaan. Mensen vinden dat hij Edwin van der Sar een mes in de rug heeft gestoken.”

“Als je ziet hoe hij (De Galan, red.) Van der Sar beschrijft, dat hij geen beslissingen neemt en veel te flets is, dat komt allemaal uit de koker van Hendriks. Als je dat tegen Van der Sar zelf zegt is het prima, maar er is al het nodige gebeurd rond Van der Sar en dan vind je het nog nodig om hem zo neer te zetten in een boek over Ajax”, haalt Driessen vervolgens uit naar Hendriks.