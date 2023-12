Verweij spreekt VI tegen: 'Veel grotere clubs dan Ajax hebben belangstelling’

De belangstelling van Ajax in Julian Rijkhoff is niet concreet, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers hebben wel degelijk interesse in de jonge spits van Borussia Dortmund, maar er zijn 'veel grotere clubs dan Ajax' die het op Rijkhoff gemunt hebben.

"Het probleem is", begint Valentijn Driessen in de podcast, "Ajax heeft afgelopen zomer gigantisch gespendeerd. Dan kan je wel met een hele hoop namen komen... Eén, hooguit twee spelers zullen er komen, maar dan moeten eerst een aantal spelers weer verdwijnen."

"Je kan met hagel gaan schieten", gaat Verweij in op zijn collega. "Dan schiet je echt wel een keer raak. Ik zag al weer namen voorbij komen... Waar wél sprake van is: Julian Rijkhoff. Die speelt nu bij Dortmund."

"Dat is een jongen die er met Ajax niet uitkwam, geen nieuw contract tekende en toen naar Dortmund ging. Die wordt in verband gebracht met Ajax, maar dat is niet zo concreet als nu links en rechts wordt gesuggereerd."

Woensdagmiddag pakte Voetbal International uit met het nieuws dat Ajax de mogelijkheden onderzoekt om de achttienjarige aanvaller terug naar Amsterdam te halen.

"Maar er zijn veel grotere clubs dan Ajax die hem ook willen", reageert Verweij in de podcast op de berichtgeving. "Want dat is echt een uitzonderlijk talent, echt een hele goede spits." Een transfer van Rijkhoff naar Ajax is dus nog verre van een uitgemaakte zaak. "Al die namen noemen is heel mooi, ik kan wel dertig namen noemen. Dan heb ik het echt wel een keer goed", besluit de Ajax-clubwatcher.

Rijkhoff stond in de jeugdopleiding van Ajax bekend als groot talent. Er was echter onenigheid over het te volgen traject, waardoor de aanvaller in 2021 koos voor een meerjarig contract in Dortmund. Rijkhoff was in het Onder 19-elftal van de Duitsers tweemaal op rij topscorer en een van de uitblinkers in de UEFA Youth League.

