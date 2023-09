Verweij onthult: ‘Mislintat adviseerde Sosa ’met klem‘ andere agent te kiezen’

Dinsdag, 19 september 2023 om 22:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:24

Mike Verweij heeft extra informatie over de omstreden transfer van Borna Sosa. Dinsdagavond pakte de NOS uit met het nieuws dat Ajax op de slotdag van de transferperiode Sosa gekocht heeft via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van technisch directeur Sven Mislintat. Ajax blijkt hiervan niet op de hoogte. Er is mogelijk sprake van belangenverstrengeling en de club is daarom een onderzoek gestart naar de handelswijze van de technisch directeur. Verweij voegt later op de avond aan het nieuws toe dat Mislintat Sosa verplichtte om van zaakwaarnemer te wisselen.

Er wordt in ieder geval onderzoek gedaan naar de transfer van Sosa, die op de slotdag van afgelopen transferperiode voor een bedrag van circa acht miljoen euro de overstap maakte naar Ajax. Volgens de NOS is die transfer tot stand gekomen via een Duitse zakenrelatie, terwijl Ajax daar niet van op de hoogte was. Het gaat om de ondernemer Arthur Beck, die aandelen kocht in het bedrijf Matchmetrics GmbH. Mislintat bezit 35 procent van de aandelen van laatstgenoemd bedrijf.

“Wat de transfer van Sosa, die op 1 september uiteindelijk voor acht miljoen euro van Stuttgart naar Ajax ging, extra pikant maakt, is dat de Kroaat tot 31 augustus helemaal niet door Beck, maar door Thies Bliemeister van de Duitse tak van CAA Stellar werd begeleid”, onthult Verweij dinsdagavond. “Op die laatste dag van augustus kreeg hij volgens de bronnen een bericht van Mislintat dat Ajax in hem was geïnteresseerd en de vraag of hij kon videobellen. Tot zijn verbazing trof hij in dat gesprek niet alleen Mislintat, maar ook Beck. Die lezing wordt bevestigd door CAA Stellar Europe en staat ook in WhatsApp-verkeer tussen Sosa en Bliemeister.”

“Sosa vertelt Bliemeister dat hij de overstap naar Ajax alleen met Beck kan maken, omdat Mislintat alleen zaken met die agent wil doen en niet met CAA Stellar”, vervolgt Verweij. “Dat wekt bij dat bedrijf verbazing, omdat het in het verleden tot ieders tevredenheid deals sloot met Ajax en Sosa een contract heeft bij CAA Stellar. Ook dat bevestigt CAA Stellar Europe. De bronnen melden verder dat Sosa zich er ongemakkelijk bij voelde Bliemeister te verlaten, omdat hij erg tevreden bij hem was. De kans om tot 2028 bij Ajax te tekenen, wilde Sosa echter niet aan zich laten voorbijgaan”, aldus de journalist.