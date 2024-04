Verweij onthult: Ajax heeft duidelijk plan met Brian Brobbey komende zomer

Een uitgaande transfer van Brian Brobbey is komende zomer onbespreekbaar voor Ajax, weet Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf zegt in de voetbalpodcast Kick-off dat de 22-jarige spits te horen heeft gekregen dat hij absoluut niet mag vertrekken, omdat de Amsterdammers het elftal om hem heen willen bouwen. In de Johan Cruijff ArenA ligt Brobbey nog tot medio 2027 vast.

“Ik heb nieuws over Brobbey”, steekt Verweij van wal. “Hij heeft te horen gekregen dat een vertrek onbespreekbaar is en blijft na dit seizoen bij Ajax.” De huidige nummer vijf van de Eredivisie kocht Brobbey in juli 2022 voor ruim 16 miljoen euro terug van RB Leipzig, nadat hij Ajax eerder transfervrij de rug toekeerde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Er is slechts één scenario waarin Brobbey wel zou kunnen vertrekken. “Elke speler is te koop. Als hij een geweldig EK speelt, moet je kijken hoe het er dan voorstaat. Maar Ajax heeft hem in ieder geval te kennen gegeven dat ze niet van hem af willen. Ze willen in principe zelfs niet in gesprek met clubs om over Brobbey te praten.”

Verweij denkt dan ook dat er veel geld nodig is om Ajax op een ander idee te brengen. “Als er 60, 70 of 80 miljoen euro wordt geboden, kan het opeens weer heel anders zijn. Je weet niet wat er gebeurt als hij er toevallig wel één of twee inschiet tijdens het EK, of eerste spits wordt van Koeman.”

Het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk dat Ajax komende zomer de door Verweij genoemde bedragen kan ontvangen voor Brobbey. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 25 miljoen euro. Zelf was de spits tegenover Men’s Health optimistisch over zijn waarde. “Na het EK 80 miljoen!”

Sceptische Driessen

De Amsterdammers hebben een duidelijk plan met Brobbey. “Ajax wil een elftal om hem heen bouwen”, aldus Verweij. Valentijn Driessen wil niet in het verhaal van zijn collega mee. “Dit zijn allemaal tactieken en strategieën rondom onderhandelingen. Iedereen neemt zijn posities in en zet zijn hakken in het zand, maar puntje bij paaltje wordt onder druk alles vloeibaar. Dat zal ook nu het geval zijn.”

“Als die jongen dadelijk naar Real Madrid kan en Ajax zegt ‘nee’, dan komt er geen enkele speler meer naar Ajax toe”, aldus Driessen. “Als een club nooit wil meewerken met spelers, dan zijn andere spelers gewoon niet bereid om te komen.”

