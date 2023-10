Verweij mist één naam in voorselectie van Oranje: ‘Dat verbaast me heel erg’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 18:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:29

Mike Verweij vindt dat Ryan Gravenberch minimaal in de voorselectie van het Nederlands elftal verdiend te zitten. De journalist van De Telegraaf vindt de prestaties van de 21-jarige middenvelder van Liverpool de laatste weken overtuigend. "Volgens mij staat Gravenberch er niet tussen. Dat verbaast me wel heel erg", aldus Verweij in de podcast Kick-off.

"Dat verbaast mij niet zo", haakt Valentijn Driessen in. "Onze vriend van PSV, Jerdy Schouten, staat er nu wél bij. Die speelt ook gewoon op Champions League-niveau. En die speelt ook nog eens iedere week."

Ook Gravenberch heeft de laatste weken veel gespeeld: de voormalig Ajacied startte drie van de laatste vier wedstrijden in de basis. Donderdag maakte Gravenberch als basisspeler een doelpunt in de makkelijk gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Toulouse (5-1 winst).

Driessen vindt dat Schouten zich uitstekend handhaaft bij PSV. "Als je ziet wat voor spelers Gravenberch om zich heen heeft bij Liverpool, en wat voor spelers Schouten om zich heen heeft bij PSV, dan vind ik het wel terecht dat Schouten nu de voorkeur krijgt."

"Ronald Koeman is wel echt een people-manager", gaat Verweij verder. "Je kan er in plaats van 26 ook gewoon 27 op de voorlopige lijst zetten. Daarmee zou je een signaal geven naar Gravenberch van: hey jongen, ga zo door!"

Gravenberch bedankte begin september voor Jong Oranje, omdat hij de tijd wilde nemen om te acclimatiseren bij zijn nieuwe club Liverpool. "Misschien neemt Koeman hem dat nog steeds kwalijk", zegt Verweij.

Jeremie Frimpong meldde zich in de zomer ook af voor Jong Oranje, destijds voor het EK Onder 21, maar de rechtsback van Bayer Leverkusen betuigde publiekelijk spijt en werd vervolgens in genade aangenomen bij Oranje. Gravenberch heeft zijn excuses nog niet publiekelijk aangeboden.

"Misschien is Nigel de Jong (technisch directeur van de KNVB, red.) er nog niet uit met Gravenberch over mogelijke excuses", schetst Verweij. "Ik denk alleen dat Gravenberch zijn excuses niet gaat aanbieden. Een speler moet ook gewoon kunnen zeggen dat hij even de voorkeur geeft aan acclimatiseren bij zijn nieuwe club boven Jong Oranje."

Volledige voorselectie:

Keepers: Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Justin Bijlow (Feyenoord), Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Internazionale), Ian Maatsen (Chelsea).

Middenvelders: Mats Wieffer (Feyenoord), Jerdy Schouten (PSV), Calvin Stengs (Feyenoord), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV).

Aanvallers: Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig).