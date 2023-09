Verweij: ‘Mislintat steekt bij Ajax niet alleen Steijn mes in de rug, maar...’

Vrijdag, 22 september 2023 om 20:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:17

Sven Mislintat heeft collega-directeur Susan Lenderink een mes in haar rug gestoken, zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Mislintat deelde als directeur voetbalzaken van Ajax geen informatie over zijn zakelijke banden met Arthur Beck, de nieuwe agent van Borna Sosa, met financieel directeur Lenderink. "Zij is natuurlijk gigantisch voor schut gezet door Sven Mislintat", zegt Verweij.

Lenderink werkte zestien jaar bij De Bijenkorf, waarvan de laatste zeven als financieel eindverantwoordelijke, voordat ze in 2019 bij Ajax aan de slag ging. "Wij zijn in deze podcast meermaals kritisch geweest op Lenderink, en ze zal ongetwijfeld fouten hebben gemaakt, alleen één ding durf ik wel te zeggen: ik denk dat zij gigantisch integer is", stelt Verweij. "Dat moet ook wel als je zo'n baan hebt."

Toch loopt er inmiddels een onderzoek verricht door externe forensische accountants naar de financiële handel en wandel van Ajax. Dat heeft te maken met de in opspraak geraakte Mislintat, die banden blijkt te hebben met de nieuwe spelersagent van Sosa. Laatstgenoemde zou op Deadline Day min of meer gedwongen zijn door Mislintat om over te stappen naar Beck, omdat de deal anders niet door zou gaan.

Deze week onthulde de NOS dat Beck drie procent van de aandelen bezit van Matchmetrics GmbH, een databureau dat deels in handen is van Mislintat. Daarmee wordt op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling gewekt. "Mislintat had dat bij indiensttreding bij Ajax gewoon moeten melden", zegt Verweij. "Dan was het niet duister geweest. Als hij dat aan Susan Lenderink had gemeld, dan was het duidelijk geweest. Zij heeft geen mes, maar een hele messenset in de rug gekregen van Mislintat. Zij is financieel eindverantwoordelijk. Nu wordt er onderzoek verricht door forensische accountants. Dat heeft zij nu aan haar broek hangen. Dat wil je als directeur van Ajax natuurlijk niet."