Verweij: ‘Hij moest weg van Ten Hag, maar zou nu hele goede zijn voor Ajax’

Maandag, 8 mei 2023 om 18:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:43

Mike Verweij vindt dat Ajax moet overwegen om Noa Lang terug te halen. De journalist van De Telegraaf gelooft ondanks een minder seizoen van de 23-jarige aanvaller van Club Brugge in diens kwaliteiten en denkt dat Lang onderdeel zou kunnen worden van 'een nieuwe start' in Amsterdam. "Misschien is het een hele goede voor Ajax", aldus Verweij in de voetbalpodcast Kick-off.

Lang dacht vorige zomer na een formidabel seizoen de stap naar een Europese topclub te gaan zetten, maar de gehoopte transfer bleef uit. Lang begon zo aan een derde seizoen bij Club Brugge, waarin het Blauw-Zwart niet voor de wind gaat. Door twee nederlagen op rij in de kampioenspoule van de Jupiler League Pro weet Club nu al zeker dat het seizoen beëindigd gaat worden op plek vier, een totale ontluistering na drie kampioenschappen op rij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks het teleurstellende seizoen denkt Verweij dat Lang nog altijd mag hopen op een stap hogerop. "Het gaat niet heel erg goed, maar ik denk dat sommige clubs in Europa de potentie van Noa Lang inzien", aldus de journalist. "Je weet natuurlijk wat je in huis haalt. Hij staat te boek als een lastige jongen, al vindt hij dat zelf niet. Hij is dat gedeeltelijk, denk ik, maar ik geloof dat clubs het best aandurven om hem binnen te halen."

In Belgische media circuleert al langer een vraagprijs van rond de 25 miljoen euro. "Een behoorlijk prijskaartje om zijn nek", zegt Verweij, die Ajax adviseert om erover na te denken. "Lang is vertrokken onder Erik ten Hag, maar als je een hele nieuwe start gaat maken... Ik denk dat hij in de Eredivisie van heel veel waarde zou kunnen zijn." Ajax verkocht Lang in 2020 voor zeven miljoen euro aan Club Brugge. Valentijn Driessen heeft twijfels over een terugkeer en voegt in de podcast toe dat Ajax vorig jaar nog Steven Bergwijn, de duurste speler uit de clubhistorie, kocht voor dezelfde positie.