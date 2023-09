Verweij: ‘Een uitgelezen kans! Ik zou hem als Ajax altijd binnenhalen’

Vrijdag, 15 september 2023 om 19:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:23

Mike Verweij vindt Anwar El Ghazi van toegevoegde waarde voor Ajax, stelt de clubwatcher vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. De Ajax-volger benadrukt dat de Amsterdamse club een echte rechtsbuiten mist en dat de clubloze vleugelaanvaller hiervoor een geschikte kandidaat is. El Ghazi, die voorlopig meetraint bij Jong Ajax, komt overigens niet in aanmerking voor een contract in de Johan Cruijff ArenA. Valentijn Driessen is minder positief over de onlangs bij PSV vertrokken El Ghazi.

"Ik denk dat het voor Jan van Halst en Sven Mislintat een uitgelezen kans is om te laten zien dat ze wel degelijk naar Maurice Steijn luisteren", zo opent Verweij zijn analyse over El Ghazi in de podcast. "Steijn heeft in Duitsland geroepen om Nederlandse spelers met een Ajax-achtergrond. En de statistieken van El Ghazi bij PSV afgelopen seizoen zijn nog best aardig: 33 wedstrijden, 9 goals en 2 assists. Als je geen echte rechtsbuiten in je selectie hebt, dan kun je er volgens mij beter mee verlegen zitten dan om verlegen. Het is een uitgelezen kans, dus ik zou El Ghazi altijd binnenhalen", adviseert Verweij Ajax.

Presentator Pim Sedee werpt op dat El Ghazi bij PSV niet meer aan de bak kwam. "Dat is waar, maar dat heeft ook wel een reden", neemt Verweij de buitenspeler enigszins in bescherming. "Peter Bosz zat daar en die heeft ook aangegeven dat hij maar heel moeilijk over dat akkefietje dat hij bij Ajax met El Ghazi had kon heenstappen." De trainer en speler hadden in 2016 een flinke woordenwisseling op de training, waarna Bosz El Ghazi wegstuurde. "Dat boterde vanaf het begin niet. En toen is in goed overleg besloten om zijn contract bij PSV te ontbinden. Waarbij El Ghazi met nog een jaar contract afstand doet van 3 miljoen euro, ik vind dat nogal wat", voegt Verweij daaraan toe.

"Hij had dus ook kunnen blijven zitten om die drie miljoen te incasseren. Maar hij kiest ervoor om zijn heil elders te zoeken. En dat zou bij Ajax kunnen zijn", aldus Verweij. Collega Driessen denkt dat El Ghazi makkelijk meekan in Amsterdam. "Het huidige niveau van Ajax kan hij wel aan. Rond de elfde plaats in de Eredivisie spelen moet ook El Ghazi wel aankunnen", zegt de chef voetbal van De Telegraaf met gevoel voor cynisme. "Ze hebben met Steven Berghuis een prima rechtsbuiten, die heeft het in zijn laatste jaar bij Feyenoord geweldig gedaan. Die kan ook gewoon heel goed rechtsbuiten spelen." Driessen plaatst in dat kader een kanttekening bij de eventuele komst van El Ghazi naar Ajax.

Scepsis rondom El Ghazi

"Je wil hogerop en beter worden. En de aankopen tot dusver wijzen daar niet op. Maar met El Ghazi haal je een jongen die de laatste jaren ook te weinig heeft gepresteerd. En die jou als elftal niet beter gaat maken. En daarom zou ik 'nee' zeggen", toont Driessen zich sceptisch over de voormalig Ajacied. Verweij sluit af door te zeggen dat El Ghazi best voor een seizoen kan worden gebruikt door Ajax, als een soort overbruggingsperiode.