Vertrouweling van Mislintat zorgde voor grote verbazing: ‘Wie is deze man?!’

Maandag, 2 oktober 2023 om 11:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:24

NRC Handelsblad beschreef zondag in een uitgebreide reconstructie hoe Sven Mislintat Ajax in tweeën brak. De inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken zou individualistisch en bijna ongrijpbaar hebben geopereerd. Binnen de club plaatste de Duitser volgens de krant eigen vertrouwelingen, die voor onrust binnen de organisatie zorgden.

Zijn belangrijkste vertrouwelingen was Uli Schier, eerder hoofdscout bij VfB Stuttgart onder Mislintat. “Bij wedstrijden zit hij op de tribune naast Mislintat, op De Toekomst luncht hij mee met de technische staf en hij schuift uit het niets aan bij een overleg van de scouting. Wie ís die man, vragen mensen zich af in de wandelgangen. Vrijwel niemand kent hem”, aldus het NRC.

Mislintat maakte aan de directie duidelijk dat hij zijn vertrouweling er graag bij heeft. Doordat een van zijn opdrachten was om de scouting te hervormen, wilde de directie hem de mogelijkheid geven om Schier hierbij te betrekken. Uit een organogram blijkt dat Schier een hoge positie binnen het scoutingsteam kreeg. ‘Decision making support’ staat achter zijn naam, wat betekent dat hij betrokken is bij belangrijke besluiten. Andere scouts hebben die bevoegdheid niet.

Het verscherpte de al langer gespannen verhoudingen binnen de profscouting. Mislintat voerde volgens verschillende scouts nauwelijks overleg, zou adviezen voor spelers niet opvolgen, terwijl de onderbouwing van aankopen gebrekkig was. Dat Mislintat bij het wekelijkse overleg, dat elke dinsdagochtend plaatsvond, maar één keer verscheen, zorgde voor verbazing. Dat geldt ook voor de goedkeuring die de RvC voor bepaalde aankopen deed, terwijl zij zelf twijfels hadden over de hoogte van de transfersommen.

Ondertussen namen ook binnen de technische staf van trainer Maurice Steijn de frustraties over Mislintat toe. Volgens de krant was er sprake van ‘ongemak’ nadat hij besloot Max Lesser als onbekende assistent toe te voegen aan de staf. Lesser werd head of match analysis. Bij wedstrijden zat hij op de tribune achter een laptop. In de rust trok hij naar de kleedkamer om daar, volgens een bron, de oren en ogen van Mislintat te zijn. Schier en Lesser hebben de club in het kielzog van Mislintat inmiddels ook verlaten.