Vertrekt Eriksen bij Manchester United? ‘Al enkele positieve gesprekken gevoerd’

Galatasaray is geïnteresseerd in de diensten van Christian Eriksen, zo melden veel verschillende Turkse media, waaronder Fanatik woensdagmorgen. Galatasaray wilde de Deen huren van Manchester United, maar laatstgenoemde club wees dat af. De club uit Istanbul bereidt een nieuw voorstel voor.

De interesse van Cim Bom in Eriksen is geenszins bekoeld. De Turkse grootmacht heeft al enkele 'positieve gesprekken' gevoerd met de entourage van de spelverdeler en gaat een nieuw bod neerleggen bij Manchester United.

De club is van plan om, in tegenstelling tot het eerdere aanbod, een optie tot koop toe te voegen aan de huurdeal. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Eriksen een waarde van 13 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Galatasaray ziet in Eriksen zowel een ‘nummer 10’ als een ‘nummer 8’. De club hoopt met zijn komst Dries Mertens en Tanguy Ndombélé af en toe wat rust te kunnen geven.

Eriksen stapte in de zomer van 2022 transfervrij over naar Manchester United. Onder manager Erik ten Hag is hij een gewaardeerde kracht gebleken. De 31-jarige Deen kampte dit seizoen echter met een knieblessure en miste daardoor zes Premier League-duels.

De 126-voudig international van Denemarken kan in Istanbul de vijfde club uit zijn loopbaan vertegenwoordigen.

De middenvelder maakte zijn debuut op het hoogste niveau bij Ajax, waarna hij achtereenvolgens uitkwam voor Tottenham Hotspur, Inter, Brentford en dus Manchester United.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties