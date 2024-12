Vertrek bij PSV in de maak? 'Mocht het iets heel moois zijn, dan bespreek ik dat met de club'

Tygo Land droomt van spelen in PSV 1, maar vindt speeltijd krijgen en ervaring opdoen bij Jong PSV voorlopig helemaal niet erg. ''Dat is goed. Op mijn leeftijd moet je zoveel mogelijk minuten maken en dan is dit nu de beste optie'', zo klinkt het in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De pas achttienjarige middenvelder wil op termijn doorgroeien naar het eerste elftal van PSV. In de tussentijd is verhuur aan een club uit de Eredivisie zeker een optie, al gebeurt alles in overleg met de clubleiding. Daarnaast moet Land zelf heil zien in een tijdelijk verblijf elders.

''Ik kijk wat er op me afkomt en mocht dat iets heel moois zijn, dan kan ik dat bespreken met PSV. Ik heb er nog geen contact over gehad. De komende weken bekijken we het rustig'', schetst Land de huidige situatie in het Philips Stadion.

De leergierige Land voelt zich helemaal op zijn plek in Eindhoven. ''Soms zie je wedstrijden van PSV en dan realiseer ik me dat het voor mij heel goed is om op dit niveau te trainen, bij PSV 1. Natuurlijk wil ik meer, maar ik kan eigenlijk alleen maar blij zijn dat ik daar actief ben en hier bij Jong PSV mijn wedstrijden kan spelen.''

Land weet dat hij nog enkele flinke stappen moet zetten, voordat Peter Bosz hem voor de leeuwen zal gooien. ''Soms is het wel lastig als jonge jongen, want je raakt weleens ongeduldig. Maar in wedstrijden als tegen FC Twente zie je wel hoe hoog het niveau bij PSV is. Ik mag trots zijn dat ik bij PSV met deze gasten op het veld mag staan en daarvan kan leren.''

Het talent van PSV wil naast het voetballende gedeelte progressie boeken op fysiek vlak. ''Ik wil meer power krijgen in mijn lichaam, zowel in mijn boven- als onderlichaam. Dat zal ook nog via de natuurlijke weg gaan. Er moet een stukje bij en daarvoor ga ik niet té veel in het krachthonk zitten.''

''Ik probeer het lichaam ook de juiste hoeveelheid rust te geven om langzamerhand toe te groeien naar het niveau bij PSV. We gaan vanzelf zien wanneer dat is. Al gaat het in je hoofd wel wat sneller dan dat het soms in het echt gaat'', zo besluit Land.