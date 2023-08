Verrassende interlandmove voor Haye? ‘Ik word overspoeld op social media’

Dinsdag, 22 augustus 2023

SC Heerenveen is een van de vier clubs die na twee speelronden de volle buit wist te pakken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen won van RKC Waalwijk (3-1) en FC Utrecht (0-2) en dus is de stemming opperbest in het Abe Lenstra Stadion. Bij de Friese club staat echter ook nog wat te gebeuren op transfergebied. Zo worden Andries Noppert en Thom Haye in verband gebracht met een vertrek. Voetbalzone trok naar Friesland voor een gesprek met laatstgenoemde.

Thom, jullie trainer Kees van Wonderen sprak recent zijn zorgen uit over de selectie. Deel jij die zorgen?

"In de basis hebben we nog best veel jongens van vorig jaar, dat zorgt voor een vaste kern. Alleen zijn we in de breedte nog verre van compleet. Ik denk dat het belangrijk is om je te versterken op bepaalde posities om stappen te kunnen maken. Anderzijds komt het overal langzaam op gang. Dat moeten we ook niet vergeten. Plekken worden pas opgevuld als spelers weggaan."

Jij was heel close met Sydney van Hooijdonk. Hoe zwaar viel zijn vertrek?

"Sydney is een hele goede vriend van mij, ik spreek hem nog altijd veel. In de anderhalf jaar dat hij hier heeft gespeeld, heeft hij het heel goed gedaan. Ik denk dat het voor iedere ploeg fijn is om een doelpuntenmaker te hebben. Hij schoot ze makkelijk binnen. Om dat op te vangen is niet makkelijk. Maar hij is nog jong. Het is goed voor hem om een volgende stap te maken. Ik ben er ook van overtuigd dat dat gaat gebeuren."

En jouw eigen situatie?

"Ik heb vaker gezegd dat ik de ambitie heb om een stap te maken, maar dat ik het ook erg naar mijn zin heb bij Heerenveen. Ik heb nog een eenjarig contract. Ik zou er graag voor willen gaan als deze zomer de juiste stap zich aandient. Maar als ik dat gevoel niet heb, blijf ik, omdat ik hier op mijn plek zit. Het is ook een mooi vooruitzicht om hier nog een seizoen te mogen spelen."

Voel je niet een morele verplichting dat de club iets aan jou verdient nadat ze ook in jou hebben geïnvesteerd?

"Dat is iets wat bij de club ligt. Mijn contract loopt af. De club heeft aangegeven dat ik een belangrijke speler ben en ze me graag willen behouden. Daarom hebben ze ervoor gekozen om mij geen nieuw contract aan te bieden. Dat maakt dat de situatie vrij duidelijk is. Als ik blijf, geef ik nog een jaar vol gas en trek ik deze lijn door. Dat is goed voor de club en voor mezelf."

Haye was tot dusver goed voor 54 wedstrijden in het shirt van Heerenveen.

Vind je dat de club te hoog in de boom zit voor jou?

"Daar heb ik geen mening over. Daar heb ik ook nog niet over nagedacht, omdat de situatie zich nog niet heeft voorgedaan. Mocht dat veranderen, dan zou ik daar wel een bepaalde mening over kunnen hebben. Op dit moment ben ik daar rustig in. De club heeft aangegeven waar ze aan zitten te denken qua prijs. Dat maakt het lastig voor clubs om daarin door te pakken. Zoals gezegd: als er echt iets komt waar ik enthousiast van word, wil ik er echt voor gaan. Maar zoiets is nog niet concreet."

Stel: alles ligt open, je mag kiezen. Wat doe je dan het liefst?

"Jeetje. Ik hou er niet zo van om met dingen bezig te zijn die niet spelen op het moment. Op de dag dat ik bij Heerenveen tekende heb ik gezegd dat ik de ambitie heb om nog een stap te maken. Of dat nu is of volgend jaar zomer moet blijken, maar dat is wel waarvoor ik wil gaan. Dat is de ambitie die ik heb uitgesproken."

Zou een eventueel aanvoerderschap de situatie kunnen veranderen voor jou?

"Vorig jaar was Sven (van Beek, red.) de aanvoerder en ik denk dat hij die rol goed vervuld heeft voor het team. Ik ga er vanuit dat als hij fit is, hij weer de aanvoerder zal zijn."

Zou jij dat ook zien zitten?

"Ik denk wel dat ik iemand ben die het zou kunnen. Ik vind het alleen ook wel fijn om het niet te zijn, omdat ik me dan op mezelf kan focussen. Tijdens wedstrijden heb ik vaak op een natuurlijke manier invloed op het team en het spel. Ik kan jongens ook zonder band wel meekrijgen. In die zin zou ik het wel kunnen, maar soms vind ik het moeilijk om correct te zijn."

Je hebt moeite om jezelf onder controle te houden?

"Daar moet ik nog stappen in maken. Ik kan jongens wel scherp houden in het veld. Niet altijd op een leuke manier, maar het is goed voor een groep om ook op die manier jongens te hebben die de kar trekken. Met of zonder band heb ik genoeg waarde."

Het 'Russische' derde shirt van Heerenveen, met op de mouw de vlag van Rusland.

Wat vond je van alle ophef naar aanleiding van het 'Russische shirt'?

"Heel eerlijk? De eerste keer dat ik het shirt zag, moest ik ook denken aan de Russische vlag. Dat ik het veel voorbij heb zien komen, vind ik niet gek. Maar het shirt is geïnspireerd op een oud shirt van Heerenveen, dat er ook zo uitziet. Je moet het vanuit dat perspectief bekijken. Mensen uit de regio zien de kleuren van Heerenveen. Ze vinden het mooi dat het is gebaseerd op een klassiek shirt uit het verleden."

Jij voelt je niet bezwaard om erin te spelen?

"We hebben er nu een paar keer in gespeeld en het komt anders over dan op de foto’s. Ik heb zelf die opmerking ook gemaakt toen ik het voor het eerst zag, maar als je het verhaal erachter hoort, kun je het snel achter je laten. Het is geen pro-Rusland-shirt. Het is een Heerenveen-shirt. Op die manier moet je het bekijken. Ik denk dat mensen altijd wel wat te zeggen hebben. Nu is het dit shirt, morgen is het weer iets anders. Ik zou er niet te lang bij stilstaan."

Iets heel anders: jouw interlandcarrière. Jouw opa en oma komen uit Indonesië, waardoor jij voor dat land kan uitkomen. Heb je daar al een keuze over gemaakt?

"Ik heb die keuze nog niet hoeven maken. Met enig realisme is het uit te sluiten dat ik ooit een interland voor Nederland ga spelen. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Ik heb gehoord dat er een mogelijkheid is om voor Indonesië uit te komen, maar dat is nog niet concreet geworden."

Haye speelde verschillende jeugdinterlands voor Oranje.

Je hebt er toch wel over nagedacht?

"Het klinkt als iets wat heel mooi kan zijn, alleen ga ik daar pas over nadenken als het concreter wordt. Ik zal moeten kijken of dat bij me past. Hoe dat in zijn werk gaat weet ik ook niet. Mijn opa en oma komen er vandaan, in die zin heb ik wel wat met het land. Er woont ook nog familie van mij. Die heb ik nog nooit ontmoet, maar het contact is er nog wel. Ik heb ook altijd gezegd dat ik er een keer naartoe wil om hen te ontmoeten. Ik heb dus zeker wel iets met het land."

In hoeverre houdt het je bezig?

"Ik word elke dag getagd op sociale media door mensen uit Indonesië, dus ik zie het heel veel voorbijkomen. Vaak is dat wel op basis van speculatie. Ik heb er geen beeld bij wie wel en niet voor Indonesië uit kunnen komen. Het is aan de bond om uit te zoeken wie daarvoor in aanmerking komt. Mensen sturen mij berichtjes: ‘Please join Indonesia.’ Het kan ook wel iets heel moois zijn, dat sluit ik niet uit, maar het is niet zo concreet dat ik daar nu een keuze over hoef te maken."