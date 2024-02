Vermoedelijke XI's Feyenoord en AZ: Slot wil creativiteit, Pavlidis geschorst

Feyenoord-trainer Arne Slot voert woensdagavond waarschijnlijk twee wijzigingen door in zijn opstelling voor het TOTO KNVB Beker-duel met AZ. De geblesseerde Justin Bijlow wordt vervangen door Timon Wellenreuther, terwijl Yankuba Minteh als rechtsbuiten lijkt te gaan starten. Dat zou dan vermoedelijk ten koste gaan van Ramiz Zerrouki. Bij AZ staat Lequincio Zeefuik op pole position om de geschorste Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis te vervangen.

Feyenoord rekende afgelopen zondag in de Eredivisie af met AZ (0-1). Na afloop ging het vooral om het uitvallen van Bijlow, die acht weken moet toekijken met een kuitblessure. Zondag kwam Wellenreuther voor hem binnen de lijnen en dat zal woensdagavond eveneens het geval zijn. Calvin Stengs startte zondag nog als rechtsbuiten, maar lijkt naar de 10-positie geschoven te worden.

''Als je met Mats, Quinten en Ramiz speelt, dan lever je creativiteit op het middenveld in wanneer je met Stengs daar speelt", vertelde Slot dinsdag. ''Ik vind dat Ramiz die positie heel goed kan invullen, alleen het gaat wel om het samenspel van meerdere spelers. Ik weet niet of ik het woensdag anders ga doen, maar ik was heel blij met hoe Ramiz ons geholpen heeft afgelopen zondag. Met Ramiz staat er wel iemand op het veld die nooit opgeeft.''

Op de persconferentie werd ook even getwijfeld aan een basisplaats voor Santiago Gimenez. De Mexicaan kwam in de laatste vier officiële duels van Feyenoord namelijk niet tot scoren. "Het is voor elke speler hetzelfde: als die speler het goed doet, krijgt hij een bepaald vertrouwen", ging Slot daar op in. "Daar is Santi geen uitzondering op. Hij zal ook wel moeten blijven leveren, want we hebben het hier wel over een topclub, die wedstrijden moet winnen. Gelukkig doen we dat heel erg vaak, mede door hem."

De vragen over Gimenez volgen op een uitstekende periode van zijn concurrent Ayase Ueda, die op de Azië Cup liefst vier treffers liet noteren. In de kwartfinale tegen Iran gingen Japan en Ueda kopje onder door een in blessuretijd benutte strafschop van Feyenoord-teamgenoot Alireza Jahanbakhsh (2-1), die dus nog afwezig is. Woensdagavond lijkt Gimenez, ondanks de terugkeer van Ueda, wel gewoon aan de aftrap te staan.

Pavlidis geschorst

AZ vertoonde zondag prima spel in het eigen AFAS Stadion, maar daar koopt de ploeg van trainer Maarten Martens niets voor. Het volgende teleurstellende resultaat, nadat er de afgelopen weken tegen zowel sc Heerenveen als PEC Zwolle met 2-2 gelijk werd gespeeld. "Maar de progressie geeft moed en energie. Als je de drie wedstrijden bekijkt hebben we drie keer progressie geboekt."

"In het resultaat is dat dus nog niet merkbaar, maar je voelt dat we een bepaalde energie hebben en die moeten we meenemen naar de toekomst." De Belgische oefenmeester heeft zondag wel een probleem door de schorsing van Pavlidis en lijkt voorin te kiezen voor Zeefuik. "Lequincio heeft de afgelopen weken veel gespeeld bij Volendam en hij maakte in De Kuip al een mooie goal dit seizoen. Maar Ernest Poku is ook een optie. En Ibrahim Sadiq ook.”

Mathew Ryan keerde afgelopen weekend terug van de Azië Cup, net als Yukinari Sugawara. Beide sterkhouders lijken direct te gaan starten bij de Alkmaarders. Achterin moet AZ het nog altijd stellen zonder de geschorste Denso Kasius. Alexandre Penetra, die afgelopen zondag nog als rechtsback startte, lijkt zijn basisplaats kwijt te raken aan Sugawara. De kwartfinale in De Kuip begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling AZ:

Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, De Wit; Addai, Zeefuik, Van Bommel.

