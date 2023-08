Vermoedelijke XI PSV: mogelijk twee debutanten tegen Vitesse

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 12:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:34

PSV gaat de goede seizoensstart zaterdagavond een goed vervolg proberen te geven in de uitwedstrijd tegen Vitesse. De Eindhovenaren spelen komende dinsdag de belangrijke play-off-wedstrijd in de Champions League tegen Rangers en kunnen geen ruis gebruiken. Op bezoek in Arnhem kiest trainer Peter Bosz voor dezelfde elf namen als tegen Sturm Graz.

Bosz weigerde vrijdag in te gaan op vragen over Rangers. "Ik zeg er niets over. Ook bij mijn vorige clubs is dat altijd de werkwijze geweest die ik heb gehad. Geen afleiding." Bosz vreest niet dat het alsnog een thema wordt als er totaal niet over de CL-tegenstander gesproken mag worden. "Als trainer en spelersgroep heb je gewoon veel aandacht voor de eerstvolgende wedstrijd nodig. We hadden maar twee dagen om ons goed voor te bereiden op Vitesse, door de terugreis vanuit Oostenrijk. Dit is normaal gesproken een lastige uitwedstrijd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Grote afwezige bij PSV is nog altijd Noa Lang. De buitenspeler, smaakmaker in de eerste weken van het nieuwe seizoen, staat mogelijk nog even aan de kant. Dat werd vrijdag bekend tijdens het afsluitende persmoment in aanloop naar het treffen met Vitesse. Het is nog de vraag of Lang dinsdag kan aantreden tegen Rangers. Bosz kiest er in ieder geval voor om zaterdag geen risico te nemen met de aanvaller.

Net als tegen Sturm Graz neemt Yorbe Vertessen zijn plek in op rechtsbuiten. Luuk de Jong en Johan Bakayoko zijn de andere voorhoedespelers. Laatstgenoemde wordt hevig in verband gebracht met (grote) clubs uit het buitenland, maar draagt dus nog altijd het shirt van PSV. Datzelfde geldt voor Ibrahim Sangaré. Zolang geen club bereid is om de clausule van 37,5 miljoen euro te betalen is de Ivoriaan te bewonderen in het Philips Stadion.

Vitesse won de eerste competitiewedstrijd met 1-2 van FC Volendam. PSV was in eigen huis met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. Lang brak in die wedstrijd de ban met een schitterende treffer. Aanwinsten Jerdy Schouten en Malik Tillman zijn er voor het eerst bij en reizen mee af naar Arnhem. Zij beginnen op de bank. De wedstrijd wordt gespeeld in het GelreDome, vangt om 18.45 uur aan en is te zien op ESPN.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Vertessen.