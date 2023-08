Vermoedelijke XI PSV: Bosz kiest voor twee basisdebutanten tegen Rangers

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 07:34 • Mart Oude Nijeweeme

PSV staat nu al voor een cruciale fase in het seizoen, daar de Eindhovenaren het in de play-offs van de Champions League opnemen tegen Rangers. Dinsdagavond speelt de ploeg op Ibrox, volgende week volgt de return in het Philips Stadion. Naast de pot met geld - kwalificatie voor het hoofdtoernooi levert PSV zo'n 40 miljoen euro op - spelen ook revanchegevoelens een belangrijke rol. Het Eindhovens Dagblad verwacht twee basisdebutanten.

Plaatsing voor de Champions League is voor essentieel belang voor PSV. De club spendeerde deze zomer al veel geld en nam een zeker risico. Kwalificatie voor het hoofdtoernooi mag de club dan echter niet ontgaan. Het hoofdtoernooi van de Europa League levert immers slechts 20 miljoen euro op, de helft van de Champions League. Vorig seizoen waren de Eindhovenaren duidelijk nog niet op volle oorlogssterkte bij het begin van het seizoen en ging het mis tegen Rangers.

Trainer Peter Bosz kiest dan ook voor de sterkst mogelijke opstelling. Opvallend daarbij is dat Sergiño Dest meteen voor de leeuwen wordt gegooid. De van FC Barcelona gehuurde verdediger begint bij afwezigheid van Patrick van Aanholt (lichte spierblessure) als linksback. Het worden voor de Amerikaan zijn eerste minuten in het shirt van PSV. Verder bestaat de defensie uit Jordan Teze, André Ramalho en Olivier Boscagli. Walter Benítez is de doelman.

Ook op het middenveld vinden we een basisdebutant. Jerdy Schouten, tegen Vitesse invaller, mag het tegen Rangers vanaf de eerste minuut laten zien. Hij wordt geflankeerd door Joey Veerman en Ibrahim Sangaré. In de voorhoede keert Noa Lang terug van een blessure. Johan Bakayoko en Luuk de Jong zijn de andere voorhoedespelers. De wedstrijd tussen Rangers en PSV begint om 21.00 uur en is live te zien bij RTL7.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Sangaré, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.