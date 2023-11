Vermoedelijke XI Feyenoord: Slot wijzigt elftal op 2 plekken tegen Atlético

Dinsdag, 28 november 2023 om 06:55 • Wessel Antes

Feyenoord speelt dinsdagavond een cruciale thuiswedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid. Om 21:00 uur trappen de elftallen van trainers Arne Slot en Diego Simeone af in De Kuip. Bij Feyenoord vervangt Gernot Trauner de geblesseerde Bart Nieuwkoop, terwijl Ramiz Zerrouki speelt in plaats van Luka Ivanusec. Calvin Stengs schuift daardoor een linie naar voren.

Feyenoord moet dinsdag alles op alles zetten om drie punten bij te schrijven in Groep E van de Champions League. De Rotterdammers staan na vier groepswedstrijden op zes punten, waarmee de derde plaats een feit is. Atlético (acht punten) en Lazio (zeven punten) deden het tot dusver iets beter, terwijl Celtic (slechts één punt) al kansloos lijkt voor Europese overwintering.

Slot lijkt ervoor te kiezen om Zerrouki, die op bezoek bij Atlético (3-2 nederlaag) een van de uitblinkers was bij Feyenoord, op het middenveld te posteren. De Algerijnse controleur moet tegen de nummer drie van LaLiga voor meer balans zorgen. Zijn basisplaats gaat ten koste van Ivanusec. Stengs zal tegen de Madrilenen als rechtsbuiten aantreden, waardoor Igor Paixão naar links opschuift.

Achterin gaat Slot in ieder geval noodgedwongen een wijziging doorvoeren. Aanvoerder Trauner keert terug in de basiself bij Feyenoord, dat Nieuwkoop afgelopen zaterdag in het uitduel met Excelsior (2-4 winst) geblesseerd zag uitvallen. De rechtsback zal in de komende dagen een scan ondergaan om de ernst van zijn blessure te onderzoeken. Ook Alireza Jahanbakhsh is nog niet inzetbaar voor Slot.

Simeone kan in De Kuip weer beschikken over Memphis Depay, die genoegen moet nemen met een plek op de bank. Thomas Lemar en Vitolo zijn nog altijd niet beschikbaar voor de Argentijnse oefenmeester. Voor Feyenoord wordt het voornamelijk oppassen voor Antoine Griezmann en Álvaro Morata, daar het aanvalsduo in absolute topvorm verkeert.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Atlético staat dinsdag onder leiding van scheidsrechter Anthony Taylor, aan wie Santiago Gimenez slechte herinneringen heeft. De Mexicaanse spits ontving vorig seizoen een terechte rode kaart tijdens het verloren uitduel met AS Roma (4-1) in de Europa League, waardoor hij de eerste twee groepswedstrijden in het miljardenbal moest missen dit seizoen. Feyenoord - Atlético Madrid is live te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Atlético Madrid Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Saúl; Griezmann, Morata.