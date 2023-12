Vermoedelijke XI Feyenoord: Slot kiest speler die pas drie keer startte

Zaterdag, 2 december 2023 om 11:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:32

Zondagmiddag om 12:15 uur trappen Feyenoord en PSV af voor de absolute kraker in speelronde 14 van de Eredivisie. De Eindhovenaren zijn nog altijd foutloos en dus is Feyenoord er alles aan gelegen om de punten in eigen huis te houden. Zo komt de ploeg van trainer Arne Slot vermoedelijk voor de dag.

Feyenoord staat na dertien speelronden op 32 punten en heeft daarmee de beste seizoenstart deze eeuw geëvenaard. Het huidige doelsaldo (+29) is bovendien hoger dan in het andere seizoen deze eeuw waarin de Rotterdammers 32 punten uit de eerste dertien duels haalden (+24 in 2016/17).

Toch zal het gemoed anders zijn dan in het seizoen 2016/17, toen Feyenoord uiteindelijk met de schaal in de handen stond. Het gat op de ranglijst met PSV is zeven punten en dus moeten de Rotterdammers in de achtervolging. Een nederlaag tegen de directe concurrent kan zware gevolgen hebben.

Op het middenveld lijkt Slot een plekje in te ruimen voor Ramiz Zerrouki. De Algerijn maakte indruk in de Champions League tegen Lazio, maar is vooralsnog geen onbetwiste basisspeler gebleken in De Kuip. Tegen PSV mag hij het wel weer vanaf het begin laten zien.

Voor Zerrouki wordt het pas zijn vierde basisplaats van het seizoen in de Eredivisie. In totaal kwam hij dit seizoen elf keer in actie in competitieverband, waarvan dus drie keer als starter. Acht keer werd hij binnen de lijnen gebracht door Slot.

Zerrouki wordt op het middenveld geflankeerd door Quinten Timber en Mats Wieffer. Calvin Stengs schuift een linie door en komt als rechtsbuiten te spelen. De Oranje-international moet samen met Igor Paixão voor de aanvoer zorgen richting Eredivisie-topscorer Santiago Gimenez (16 goals).

De Feyenoord-spits maakte dit kalenderjaar al 29 Eredivisie-goals. Slechts vijf spelers maakten ooit

minstens dertig Eredivisie-doelpunten voor Feyenoord in één kalenderjaar: Cor van der Gijp, Piet Kruiver, Ove Kindvall, Nico Jansen en meest recentelijk Dirk Kuijt. Laatstgenoemde deed dat in 2005.

Slot prees vrijdag tijdens de persconferentie het aanvallende vermogen van PSV. "Je ziet tegen Sevilla ook dat Yorbe Vertessen erin komt en een assist geeft. Daarnaast hebben ze ook nog Malik Tillman op de bank. PSV heeft zoveel kwaliteit", aldus de Feyenoord-trainer.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixão.