Vermoedelijke XI Feyenoord: deze 2 spelers mogen hopen op een kans van Slot

Feyenoord sluit woensdagavond de groepsfase van de Champions League af met een uitwedstrijd tegen Celtic. Trainer Arne Slot kreeg alvast tweemaal goed nieuws uit de ziekenboeg: Calvin Stengs en Quilindschy Hartman keren namelijk terug in de wedstrijdselectie. Van laatstgenoemde wordt verwacht dat hij op Celtic Park aan de aftrap verschijnt.

Slot hintte tijdens dinsdag tijdens de voorbereide persconferentie al op een sterk gewijzigde basisploeg, daar het al zeker is dat Feyenoord na de winterstop speelt in de tussenronde van de Europa League. “Ik ga na de laatste training nog nadenken over de opstelling, maar ik denk aan jongens die we de laatste tijd niet veel hebben gezien.”

Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Hancko en Hartman blijven volgens het Algemeen Dagblad de vertrouwde namen in de defensie. Hartman keert terug in de basisopstelling, aangezien hij weer is hersteld van een hersenschudding. “Quilindschy wil heel graag spelen”, liet Slot weten. Zijn rentree gaat ten koste van Marcos López.

Stengs miste net als Hartman afgelopen donderdag het gewonnen competitieduel met FC Volendam (2-1). De spelmaker haakte op het laatste moment af vanwege een lichte blessure, die hem nu dus geen parten meer speelt. Stengs lijkt echter te worden gespaard, waardoor Luka Ivanusec als nummer 10 start. Het middenveld wordt waarschijnlijk gecompleteerd door Quinten Timber en Mats Wieffer.

In de voorhoede heeft Slot veel smaken om uit te kiezen, maar tevreden over zijn vleugelaanvallers is de trainer van Feyenoord nog niet bepaald. Het AD schrijft dat Javairô Dilrosun en Leo Sauer tijdens de afsluitende training bij de basisploeg leken te horen en zich aan hun trainer mogen bewijzen. Clubtopscorer Santiago Gimenez wordt op Celtic Park in de punt van de aanval verwacht.

Vermoedelijke opstelling Celtic: Hart, Johnson, Phillips, Scales, Taylor; McGregor, Iwata, O’Riley; Johnston, Kyogo, Luis Palma.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Ivanusec; Dilrosun, Gimenez, Sauer.



Wat verwacht jij van Celtic - Feyenoord? Winst Celtic Gelijkspel Winst Feyenoord Stem Wat verwacht jij van Celtic - Feyenoord? Winst Celtic 18% Gelijkspel 22% Winst Feyenoord 61% Totaal aantal stemmen: 125