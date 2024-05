Vermoedelijke XI Borussia Dortmund - Real Madrid: Emotioneel duel Reus en Kroos

Borussia Dortmund en Real Madrid gaan zaterdagavond uitmaken welke club zich de beste van Europa mag noemen. Recordhouder Real Madrid kan zijn vijftiende Europacup I/Champions League binnenhalen, terwijl Dortmund voor de tweede maal de Cup met de Grote Oren hoopt te veroveren. De eindstrijd op Wembley begint om 21:00 uur (Nederlandse tijd) en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Na de Champions League-winst in 1997 wist Dortmund, op de wereldbeker voor clubteams na, uitsluitend in eigen land succes te behalen. Wel stonden die Schwarzgelben nadien nog in twee Europese finales. In de UEFA Cup-finale van 2002 bleek Feyenoord te sterk, terwijl de Champions League-finale van 2013, uitgerekend op Wembley, verloren ging tegen Bayern München.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dortmund wist in de afgelopen rondes af te rekenen met Atlético Madrid en Paris Saint-Germain, waarmee de hoop op nieuw Europees succes flink is aangewakkerd. Trainer Edin Terzic heeft weinig tot geen reden om zijn elftal om te gooien, wat inhoudt dat Gregor Kobel onder de lat staat en dat de verdediging gevormd wordt door Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck en Ian Maatsen.

Marcel Sabitzer en Emre Can zijn de vaste controleurs van Terzic, die op de 10-positie opteert voor Julian Brandt. Marco Reus, die voor het laatst in de wedstrijdselectie van zijn geliefde Dortmund zit, begint op de bank. Als Reus in actie komt, doet hij dat voor de 429ste en laatste keer.

Donyell Malen lijkt het eveneens te moeten stellen met een reserverol, daar Jadon Sancho zeker van zijn plek lijkt. Op links mag Karim Adeyemi zijn kunsten vertonen. De doelpunten worden verwacht van spits Niclas Füllkrug. Ramy Bensebaini, Julien Duranville en Mateu Morey moeten geblesseerd toekijken.

Real Madrid

Real Madrid mocht zich al de koning van het Europese voetbal noemen, maar na het afgelopen decennium, waarininclusief de eindstrijd op zaterdag zesmaal de finale van het miljardenbal bereikten, bestaat daar geen twijfel meer over. Bovendien wist Real Madrid al die vijf gespeelde finales in winst om te zetten. Vorig seizoen ging het in de halve finale mis tegen Manchester City.

Voor twee spelers in het bijzonder heeft de eindstrijd op Wembley een extra tintje: Jude Bellingham en Toni Kroos. Eerstgenoemde vertrok op zeventienjarige leeftijd uit Engeland om zich bij Dortmund te voegen. Na afloop van vorig seizoen achtte hij de tijd rijp om de stap naar Real Madrid te zetten. Kroos kondigde onlangs zijn afscheid als voetballer aan en zal zaterdagavond voor het laatst in clubverband in actie komen. Op het EK in Duitsland zet hij zijn laatste passen als profvoetballer.

Het grootste vraagstuk in aanloop naar de finale was welke doelman onder de lat zou gaan staan op Wembley. Andriy Lunin toonde zich een uitstekend vervanger van Courtois, toen de Belg aan het revalideren was van een zware knieblessure. Courtois heeft sinds zijn rentree laten zien het keepen niet verleerd te zijn en de verwachting is dan ook dat hij gaat starten. Bovendien kende Lunin een slechte voorbereiding, daar hij kampt(e) met griep.

Verder lijkt het erop dat ook Nacho Fernández aan de aftrap zal verschijnen. De Spanjaard, die net als Kroos voor het laatst voor Real Madrid in actie komt, vormt het hart van de verdediging met Antonio Rüdiger, terwijl de backposities worden ingevuld door Dani Carvajal (rechts) en Ferland Mendy (links).

Op het middenveld en in de aanval staat trainer Carlo Ancelotti voor minder zware keuzes. Kroos start in zijn laatste duel voor Real Madrid op het middenveld met Eduardo Camavinga en Federico Valverde. Voorin wordt valse spits Bellingham geflankeerd door Vinícius Júnior en Rodrygo. Ancelotti kan niet beschikken over de geblesseerden David Alaba en Aurélien Tchouaméni.

Vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

Vermoedelijke opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Welke club wint de Champions League? Borussia Dortmund Real Madrid Stem Welke club wint de Champions League? Borussia Dortmund 35% Real Madrid 65% Totaal aantal stemmen: 34 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties