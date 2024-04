Vermoedelijke XI Ajax: wel of geen Brian Brobbey tegen Feyenoord?

Brian Brobbey gaat zondagmiddag sowieso niet starten bij Ajax, zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad. De 22-jarige spits hervatte vrijdag de groepstraining, maar journalist Johan Inan verwacht niet dat hij fit genoeg is om te starten in De Klassieker. Gerónimo Rulli lijkt de logische vervanger van Diant Ramaj in De Kuip.

De geblesseerde Ramaj mist zondag niet alleen de wedstrijd tegen Feyenoord, maar zeer waarschijnlijk ook de rest van het seizoen. De doelman van Ajax, die wordt gezien als een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam, heeft donderdagavond tegen Go Ahead Eagles (1-1) een breuk in zijn linkerelleboog opgelopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daardoor mag Rulli zich opmaken voor zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax sinds 12 augustus 2023, toen de Amsterdammers een thuiszege boekten op Heracles Almelo (4-1). Rulli raakte in die wedstrijd na 32 minuten geblesseerd, waarna hij zijn basisplaats definitief verloor.

De ervaren Argentijnse goalie kwam op 5 februari van dit jaar nog wel in actie namens Jong Ajax. Rulli stond onder de lat tijdens het uitduel van het beloftenelftal met Jong FC Utrecht (0-1 winst). Voor de 31-jarige sluitpost wacht zondag dus een grote kans om zich te bewijzen aan trainer John van ’t Schip.

Verder lijkt Ajax te starten met dezelfde basis als tegen Go Ahead Eagles. Van ’t Schip liet tijdens een persmoment weten dat hij zijn elftal zeker niet kansloos acht tegen Feyenoord. “Het blijft een Klassieker. Dat is een wedstrijd op zich. Als wij spelen zoals we vandaag (donderdag, red.) in de eerste helft hebben gespeeld, dan denk ik dat we gewoon een heel goede partij op de mat kunnen leggen in De Kuip.”

Naast Brobbey, die kampt met problemen aan zijn hamstring, is het de vraag of Chuba Akpom (enkelblessure) behoort tot de wedstrijdselectie van Ajax. Gastón Ávila, Olivier Aertssen, Jordan Henderson, Steven Berghuis en Amourrichio van Axel Dongen zijn net als Ramaj sowieso niet van de partij in De Kuip.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip begint zondagmiddag om 14:30 uur. Eerder dit seizoen won de thuisploeg gemakkelijk met 0-4 in de Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechter Danny Makkelie heeft de leiding over De Klassieker, die gratis wordt uitgezonden op ESPN 1.

Vermoedelijke XI Ajax: Rulli; Rensch, Kaplan, Hato; Gaaei, Tahirovic, Mannsverk, Taylor; Hlynsson, Bergwijn, Godts.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties