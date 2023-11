Vermoedelijke XI Ajax: crisismanager Van ‘t Schip moet knopen doorhakken

Donderdag, 2 november 2023 om 07:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:53

Ajax start donderdagavond tegen FC Volendam voor het eerst in de geschiedenis als hekkensluiter van de Eredivisie aan een competitiewedstrijd. Met John van ‘t Schip als nieuwe interim-trainer moet een grotere crisis worden bezweert. Voetbalzone verwacht dat de 59-jarige oefenmeester slechts één wijziging door gaat voeren bij de Amsterdammers.

Ajax moet het tegen Volendam stellen zonder de geblesseerde doelmannen Jay Gorter en Gerónimo Rulli, waardoor Diant Ramaj de logische naam onder de Amsterdamse lat is. De Duitse sluitpost liet tijdens zijn eerste twee basisoptredens zien over rust aan de bal en opbouwende kwaliteiten te beschikken, al kon hij kansloze nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (2-0) en PSV (5-2) niet voorkomen.

In de defensie lijkt Van ‘t Schip één wijziging door te voeren ten opzichte van het duel met PSV. Borna Sosa ontbrak tegen de Eindhovenaren vanwege een blessure, maar zal, indien fit, de eerste keus op linksback zijn.

Mocht het duel met Volendam voor de Kroaat te vroeg komen, is het ook geen verrassing als Anass Salah-Eddine aan de aftrap verschijnt, daar Gastón Ávila zondag in het Philips Stadion een erg weifelende indruk maakte. Josip Sutalo, Jorrel Hato en Anton Gaaei completeren naar alle waarschijnlijk de defensie.

Op het middenveld is er voor Van ‘t Schip weinig reden tot wijzigen. Met Branco van den Boomen, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson in de ploeg wisten de Amsterdammers vooral voor rust een veelvoud aan kansen te creëren. Het op de bank posteren van de defensief denkende Benjamin Tahirovic voor Van den Boomen speelde hierin ongetwijfeld een rol.

Van ‘t Schip sprak direct na zijn aanstelling als interim-trainer met Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Hij ziet de twee als belangrijke Ajacieden, waardoor zij tegen Volendam zeker lijken van een basisplaats.

In de punt van de aanval zal Brian Brobbey ongetwijfeld het vertrouwen krijgen. De spits creëerde tegen PSV een drietal kansen voor zichzelf door de ruimte achter de defensie van de Eindhovenaren te benutten, waar hij in voorgaande duels enkel in de bal kwam. Brobbey hielp echter wel twee enorme kansen - waarvan één voor open doel - om zeep, en weet dat hij effectiever voor de goal moet zijn, wil hij Ajax hoogstpersoonlijk uit het slop trekken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Van den Boomen, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.