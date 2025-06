Napoli gaat vol voor Nederlander en betaalt liefst 35 miljoen euro

Napoli is dicht bij het aantrekken van een Nederlander, zo weet Voetbal International dinsdag te melden. De landskampioen van Italië is volledig overtuigd van de kwaliteiten van Sam Beukema en de club is bereid liefst 35 miljoen euro te betalen aan Bologna.

In Napels ligt een langdurig contract klaar voor Beukema. Met name trainer Antonio Conte is groot fan van de 26-jarige centrumverdediger, die al enkele tijd wordt gevolgd door de Napolitanen.

Zelf heeft Beukema al besloten dat hij naar Napoli wil, en nu moeten alleen nog de clubs een akkoord zien te bereiken. Volgens de berichtgeving is een overeenkomst tussen de clubs slechts ‘een kwestie van tijd’.

Bologna wenst een transfersom van minimaal 35 miljoen euro te ontvangen voor Beukema, die bij de winnaar van de Coppa Italia nog beschikt over een doorlopend contract tot medio 2027. Napoli is bereid die prijs te betalen.

Met een transfer naar Napoli komt Beukema een stap dichter bij zijn doel om zich in de kijker te spelen bij ht Nederlands elftal, waar hij nog nooit minuten voor maakte.

Als het aan hem ligt, gaat hij spoedig minuten maken. Dat gaf hij onlangs aan in gesprek met ESPN. “Het Nederlands elftal was ooit een droom, maar nu is het een doel geworden. Ik blijf hard werken en hopelijk word ik dan een keer uitgenodigd.”

Half mei kreeg Beukema een basisplek in het elftal van trainer Vincenzo Italiano in de finale van de Italiaanse beker. In Rome bleek Bologna met 0-1 te sterk voor AC Milan, waardoor de club voor het in 51 jaar beslag legde op een hoofdprijs.