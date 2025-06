De Telegraaf: 'Hij wilde heel graag trainer van Ajax worden en dacht dat hij de topkandidaat was'

Paul Simonis is bijzonder teleurgesteld dat Ajax hem niet heeft aangesteld als opvolger van Francesco Farioli, zo weet Valentijn Driessen te onthullen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.



Francesco Farioli maakte na de laatstse speeldag bekend dat hij niet verder ging als hoofdtrainer bij Ajax. Vervolgens begonnen binnenlandse media te speculeren over zijn opvolger en de naam van Simonis werd veelvuldig genoemd.



“Hij had het heel graag willen worden en dacht ook dat hij kandidaat nummer één was”, zei Driessen dinsdag in de podcast van de krant. Uiteindelijk koos Ajax voor John Heitinga en Marcel Keizer.

Simonis is nu echter wel nadrukkelijk in beeld bij het Duitse VfL Wolfsburg. Volgens BILD is het slechts een kwestie van tijd voordat die club Simonis gaat presenteren als nieuwe trainer.

Verder bespreken Mike Verweij en Driessen het vertrek van Dave Vos bij Ajax. “Dat hij weggaat is gezien de geschiedenis tussen Heitinga en Vos niet zo gek. Het klikte gewoon niet zo goed tussen die twee toen ze samen bij de Onder 19 werkten. Heitinga heeft het recht om zijn eigen staf samen te stellen.”

“Hij wordt overigens wel gezien als een hele talentvolle trainer. Ik denk dat hij ook eventjes kort in beeld is geweest als opvolger van Farioli”, besluit Verweij.