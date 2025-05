Real Betis en Chelsea strijden woensdag in Wroclaw om de Conference League. Bij de Spanjaarden zullen de blikken voornamelijk gericht zijn op Antony, die met negen goals, vijf assists en ouderwetse acties weer helemaal is opgebloeid bij Betis. Chelsea kan laten zien waarom zij dit seizoen worden gezien als de topfavoriet in het toernooi. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Bij Betis bestaat er nog wat onduidelijkheid over de positie onder de lat. Fran Vieites is doorgaans de nummer één in de Conference League, terwijl Adrián het in LaLiga mag laten zien. Vieites herstelt echter al een paar weken van een blessure, waardoor trainer Manuel Pellegrini met Adrián in de basisopstelling heeft getraind tijdens de laatste trainingssessie in Sevilla. De keuze lijkt dan ook op Adrián te vallen.

Pellegrini kan hoe dan ook geen beroep doen op de geblesseerden Héctor Bellerín, Diego Llorente, Marc Roca en William Carvalho. Daarnaast zijn Cucho Hernández en Chimy Ávila, de broer van voormalig Ajacied Gastón Ávila, niet speelgerechtigd. Tot slot is het onzeker of Giovani Lo Celso van de partij zal zijn. De niet geheel fitte middenvelder heeft de afgelopen dagen niet mee kunnen trainen.

Zodoende lijkt het erop dat Adrián onder de lat zal staan en dat de verdediging gevormd wordt door Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Natan en voormalig PSV'er Ricardo Rodríguez. Als Lo Celso niet fit genoeg is, wordt zijn plek vermoedelijk ingenomen door Johnny Cardoso, die het blok op het middenveld vormt met Pablo Fornals.

Spelmaker Isco speelt zijn beste seizoen in recente tijden en hoopt zijn blakende vorm door te trekken op de 10-positie. Cédric Bakambu is de aangewezen spits. De Congolees, die wordt geflankeerd door Antony (rechts) en Abde Ezzalzouli (links), heeft één doelpunt nodig om de topscorer van dit seizoen te evenaren. Afimico Pululu van Jagiellonia Bialystok is nu de topscorer met acht goals.

Dan Chelsea. De ploeg van manager Enzo Maresca heeft zijn grote doel dit seizoen, plaatsing voor de Champions League, reeds behaald. De Engelsen hebben door het enorme kwaliteitsverschil met zijn tegenstanders weinig moeite gekend om de finale te halen.

Flinke meevaller voor Maresca is de terugkeer in de selectie van Nicolas Jackson, die afgelopen weekend geschorst moest toekijken in de Premier League. Wesley Fofana is er wegens blessureleed niet bij, terwijl er nog twijfels bestaan over de inzetbaarheid van Christopher Nkunku. Wel maakt de Fransman deel uit van de wedstrijdselectie. Roméo Lavia, Marcus Bettinelli en Aaron Anselmino zijn niet speelgerechtigd.

Filip Jørgensen zal het doel verdedigen, bevestigde Maresca eerder al. Reece James (rechts) en Marc Cucurella (links) zijn de aangewezen backs, terwijl Levi Colwill en Tosin Adarabioyo vermoedelijk het centrum zullen vormen. Gezien het belang van de wedstrijd ligt het voor de hand dat Moisés Caicedo de voorkeur krijgt boven Kiernan Dewsbury-Hall en het blok vormt met Enzo Fernández.

Sterspeler Cole Palmer heeft een vrije rol op 10. Jackson, die Marc Guiu op de bank houdt, moet voor de doelpunten zorgen. Daarbij rekent de Senegalees op de steun van vleugelaanvallers Pedro Neto (rechts) en Jadon Sancho (links). Voormalig PSV'er Noni Madueke begint op de bank.

Vermoedelijke opstelling Real Betis: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Rodríguez; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli.

Vermoedelijke opstelling Chelsea: Jørgensen; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Fernández, Palmer, Caicedo; Neto, Jackson, Sancho.