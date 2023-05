Vermoedelijke opstellingen Inter en AC Milan voor Champions League-kraker

Woensdag, 10 mei 2023 om 12:30

De stadsgenoten AC Milan en Internazionale staan woensdagavond tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League. In Italië kijkt men reikhalzend uit naar de heenwedstrijd. San Siro biedt plaats aan 75.000 supporters. Volgens La Gazzetta dello Sport had het stadion maar liefst 26 keer uitverkocht kunnen zijn. In de dagbladen worden ook al voorspellingen over beide opstellingen gedaan.

Bij Milan staat er een groot vraagteken achter de naam van Rafael Leão. De Portugese aanvaller viel zaterdag tijdens de 2-0 zege op Lazio al na tien minuten uit met een liesblessure. Leão trainde dinsdag individueel, waardoor de kans klein lijkt dat hij zal starten tegen i Nerazzurri. Hij werd tegen Lazio vervangen door Alexis Saelemaekers. De Belg lijkt de aangewezen vervanger van Leão. La Gazzetta dello Sport verwacht daarnaast dat Brahim Díaz de voorkeur krijgt boven Junio Messias. Trainer Stefano Pioli kan sowieso geen beroep doen op Zlatan Ibrahimovic (kuitblessure).

Bij Inter toont Romelu Lukaku op het juiste moment in vorm te zijn. Toch lijkt de kans groot dat hij tegen Milan genoegen moet nemen met een reserverol. Edin Dzeko kreeg afgelopen zaterdag tijdens de 0-2 zege op AS Roma net als Lautaro Martínez en Henrikh Mkhitaryan rust. Trainer Simone Inzaghi kan woensdagavond geen beroep doen op Milan Skriniar (rugblessure), terwijl Robin Gosens en Danilo D'Ambrosio juist mogelijk hun rentree in de selectie maken na blessureleed.

Milan en Inter speelden vier keer eerder tegen elkaar in Europees verband. De Milanezen verloren opvallend genoeg geen van deze duels. Twee keer werd er gewonnen en tweemaal gelijkgespeeld. De laatste keer dat de twee grootmachten elkaar troffen in de halve finales van de Champions League, was in 2005. Milan was eerst met 2-0 te sterk, waarna de terugwedstrijd bij een 0-1 voorsprong voor i Rossoneri gestaakt werd. Milan-doelman Dida werd geraakt door een brandende fakkel uit het publiek en arbiter Markus Merk zag geen andere optie dan de wedstrijd te staken: 0-3 voor Milan.

Vermoedelijke opstelling AC Milan: Maignan; Calabrië, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

Vermoedelijke opstelling Internazionale: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martínez.