Vermoedelijke opstellingen EK-finale: Spanje heeft belangrijk tweetal terug

Spanje en Engeland gaan zondag vanaf 21:00 uur uitmaken wie zich kroont tot Europa's beste. Voor La Roja kan het de vierde Europese titel worden uit de geschiedenis, Engeland wist nog nooit Europees kampioen te worden.

Bij the Three Lions zullen de gedachten zondag voor even teruggaan naar 2021, toen de ploeg van Gareth Southgate in de finale het onderspit moest delven tegen Italië, dat na strafschoppen te sterk bleek.

Het 'Football's Coming Home' klinkt ook in Duitsland weer uit vele Engelse kelen, maar thuiskomen deed het de laatste decennia niet. De Engelsen willen maar wat graag een einde maken aan de 58 jaar durende zoektocht naar succes, die teruggaat tot 30 juli 1966, toen het team van Sir Alf Ramsey de wereldbeker won.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Southgate zal een aantal belangrijke knopen moeten doorhakken in aanloop naar de finale. Zo speelt Luke Shaw een steeds grotere rol en moet blijken of hij fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen ten koste van Kieran Trippier.

Ollie Watkins was met zijn late treffer tegen Oranje van onschatbare waarde voor Engeland in de halve finale, maar verwacht wordt dat de spits van Aston Villa op de bank zal plaatsnemen. Hoewel Harry Kane nog niet de impact heeft die gewenst is, blijft Southgate vasthouden aan zijn aanvoerder.

Spanje

Aan de kant van Spanje worden geen grote verrassingen verwacht. Daniel Carvajal en Robin Le Normand keren terug van een schorsing. Het tweetal moest de halve finale tegen Frankrijk missen, maar is er tegen Engeland gewoon weer bij.

Unai Simón is het hele toernooi al onaantastbaar gebleken bij de Spaanse ploeg. Met uitzondering van de laatste groepswedstrijd tegen Albanië, toen plaatsing voor de achtste finales al was bereikt, miste de goalie van Athletic Club geen minuut.

Rodri en Fabián Ruiz vormen opnieuw het blok op het middenveld, terwijl Dani Olmo als diepste middenvelder moet profiteren van de ruimtes die Álvaro Morata laat achter de verdediging. Luis de la Fuente houdt troeven als Mikel Oyarzabal en Ferran Torres achter de hand.

Vermoedelijke opstelling Spanje: Simón; Carvajal; Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz, Olmo; Yamal, Morata, Williams.

Vermoedelijke opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Rice, Mainoo; Saka, Foden, Bellingham; Kane.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties