Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz ziet Saibari en Pepi terugkeren in Heerenveen

PSV kan donderdag tegen sc Heerenveen officieel zijn 25ste landstitel binnenslepen. Als de Eindhovenaren een beter resultaat halen dan Feyenoord later op de dag, kan het kampioenschap ze niet meer ontgaan. Trainer Peter Bosz kan niet beschikken over Noa Lang en Sergi√Īo Dest, maar ziet Ricardo Pepi en Ismael Saibari wel terugkeren in zijn selectie. De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Onder de lat is Walter Benítez onomstreden. In de verdediging moet Bosz noodgedwongen wijzigen. Dest liep deze week een zware knieblessure op en ligt er negen maanden uit. "Verschrikkelijk", oordeelde Bosz over het lot van de Almeerder. "Hij heeft het inmiddels tegen de groep verteld en het werd doodstil toen hij het zei."

Bosz heeft met Patrick van Aanholt en Mauro J√ļnior twee voor de hand liggende opties om Dest te vervangen. "Wij gaan kijken hoe we het opvangen. Mauro en Patrick zijn allebei heel verschillende types. Patrick heeft in het begin van dit seizoen veel gespeeld en Mauro later op het middenveld.‚ÄĚ

Vanwege het recente aandeel van Mauro J√ļnior op het middenveld is het de verwachting dat Van Aanholt zal starten als linksback. Jordan Teze staat op rechts, terwijl het centrum vermoedelijk gevormd zal worden door Andr√© Ramalho en Olivier Boscagli.

Met de terugkeer van Saibari heeft Bosz op het middenveld wat meer smaken om uit te kiezen. Toch ligt het in de lijn der verwachting dat de Marokkaans international niet onnodig snel gebracht wordt en dat Guus Til andermaal de nummer 10 van dienst is. Achter hem zullen Joey Veerman en Jerdy Schouten de lijnen uitzetten.

Voorin lijkt het erop dat Bosz één wijziging door gaat voeren ten opzichte van de klinkende 6-0 zege op Vitesse. Hirving Lozano was tegen de Arnhemmers net op tijd hersteld van een blessure en begon daarom op de bank, waardoor Malik Tillman mocht starten. De Amerikaan lijkt zijn basisplaats te verliezen aan Lozano. Aan de rechterkant is Johan Bakayoko de aangewezen man om spits Luuk de Jong te bedienen.

sc Heerenveen

Grote tegenvaller voor Heerenveen is het deels ontbreken van Osame Sahraoui. De Noorse smaakmaker van de Friezen is niet fit genoeg om in de basis te starten. "Osame heeft nog steeds last van die tik die hij tegen FC Utrecht kreeg", verklaarde trainer Kees van Wonderen.

"Hij heeft gister een stukje mee kunnen trainen en vandaag weer een beetje meer. Hij zit erbij, maar het is nog niet optimaal." Nathan Tjoe-A-On ontbreekt eveneens, wegens zijn deelname met Indonesi√ę Onder 23 aan de Azi√ę Cup. Oliver Braude keert terug van een schorsing

Vermoedelijke opstelling sc Heerenveen: Van der Hart; Braude, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Brouwers, Olsson; Wålemark, Van Amersfoort, Nunnely.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

