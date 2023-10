Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet in elke linie knopen doorhakken

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 07:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:10

Jerdy Schouten keert dinsdagavond waarschijnlijk terug in de basiself van PSV, dat het in eigen huis opneemt tegen Sevilla.

De middenvelder ontbrak tijdens de zeges op Go Ahead Eagles (3-0) en FC Volendam (3-1) en is het grootste twijfelgeval voor de clash met Sevilla in de Champions League. Schouten heeft zondag en maandag echter met de groep meegetraind, waardoor het aannemelijk is dat hij in het Philips Stadion gaat starten. Ook in de defensie en aanval heeft Bosz belangrijke knopen door te hakken.

PSV is in de Eredivisie nog altijd foutloos, al bleek Arsenal in de openingswedstrijd van de groepsfase van de Champions League een maat of twee te groot (4-0). Vorig seizoen won PSV in het eigen Philips Stadion in de Europa League met 2-0 van Sevilla, al was dat na de 3-0 oorwassing in Andalusië niet genoeg om uitschakeling te voorkomen.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat PSV tegen Sevilla met dezelfde defensie als tegen Arsenal start. Dat betekent dat Walter Benítez het doel verdedigt, Jordan Teze en Sergiño Dest als backs fungeren en Armel Bella-Kotchap en Olivier Boscagli het hart van de Eindhovense verdediging vormen. Nieuweling Bella-Kotchap heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten, al moet gezegd dat hij last heeft gehad van een kaakprobleem, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink.

Op het middenveld heeft Bosz heel wat te kiezen. Joey Veerman is onomstreden en de rentree in de basis van Schouten lijkt ten koste te gaan van Ismael Saibari. Met Guus Til, die telkens weer zijn waarde bewijst, en Malik Tillman heeft de trainer van PSV een luxeprobleem. Bosz noemde het spel van de Amerikaans international tegen Volendam ‘waanzinnig’, waardoor hij tegen Sevilla eigenlijk niet om hem heen kan.

In de voorhoede zijn aanvoerder Luuk de Jong en Noa Lang zeker van een basisplaats. Dat geldt niet voor Hirving Lozano en Johan Bakayoko. Beide aanvallers wisten in hun laatste wedstrijden niet geheel te overtuigen. In de Champions League is het logisch als Bosz voor de ervaring van de Mexicaan kiest.

Sevilla

Sevilla staat slechts 15de in LaLiga, al verloor de ploeg afgelopen weekend pas na een eigen doelpunt van Sergio Ramos met 1-0 van FC Barcelona. "We gaan knallen, maar spelen tegen een veelzijdige ploeg met veel ervaring", werd Bosz op de persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Een ploeg ook die durft te voetballen, hebben we afgelopen weekend gezien tegen FC Barcelona." De wedstrijd tussen PSV en Sevilla begint dinsdag om 21.00 uur en is live te volgen bij RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Boscagli, Bella-Kotchap, Dest; Schouten, Veerman, Tillman; Lozano, De Jong, Lang.

