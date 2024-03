Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Igor Paixão ook in Heerenveen wisselspeler

Feyenoord-trainer Arne Slot voert zondagmiddag vermoedelijk geen wijzigingen door in zijn opstelling voor het duel met sc Heerenveen. De Rotterdammers versloegen Heracles Almelo vorig weekend op overtuigende wijze (3-0) en dus is er in principe geen reden voor Slot om wijzigingen door te voeren.

Op doel zal Timon Wellenreuther voor de tweede maal op rij de nul proberen te houden voor Feyenoord. Slot heeft ook in de verdediging geen reden om wijzigingen door te voeren. Normaliter vormen Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman de achterste linie van de Rotterdammers.

Afgelopen weekend kreeg Ramiz Zerrouki, bij afwezigheid van de geblesseerde Calvin Stengs, opnieuw de kans om zich vanaf de aftrap te bewijzen. Zeker omdat Feyenoord een uitwedstrijd speelt, wordt de Algerijn andermaal aan de aftrap verwacht. Zerrouki zou in dat geval ondersteund worden door Mats Wieffer en nummer 10 Quinten Timber.

Voorin zal Slot vermoedelijk ook niets veranderen. Dat zou betekenen dat Santiago Gimenez wordt geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Luka Ivanusec (links). Igor Paixão zou in dat geval opnieuw genoegen moeten nemen met een reserverol.

Justin Bijlow, Gernot Trauner, Gjivai Zechiël, Alireza Jahanbakhsh en Calvin Stengs zijn al langer geblesseerd en ontbreken dan ook in de wedstrijdselectie. Ook Antoni Milambo is er niet bij. De middenvelder, die onlangs in de topper tegen PSV nog in de basis stond, heeft een blessure opgelopen.

sc Heerenveen

Tegenvaller voor Heerenveen is het ontbreken van Luuk Brouwers. De middenvelder liep in de wedstrijd tegen PEC Zwolle een hamstringblessure op en is daar nog niet van hersteld. Daarentegen staat de terugkeer van Ion Nicolaescu in de selectie. De Moldaviër kampte maanden met een buikspierblessure, maar kan eindelijk zijn rentree maken voor Heerenveen.

Vermoedelijke opstelling sc Heerenveen: Van der Hart; Braude, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Olsson; Wålemark, Tahiri, Sahraoui; Van Amersfoort.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

