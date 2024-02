Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Arne Slot voert drie wijzigingen door

Feyenoord moet zondagmiddag de uitschakeling in de Europa League zien weg te spoelen met een overwinning op Almere City. Het Algemeen Dagblad verwacht dat trainer Arne Slot drie wijzigingen zal doorvoeren ten opzichte van de wedstrijd tegen AS Roma. Zo voorspelt de krant dat Antoni Milambo in het elftal komt voor Calvin Stengs en dat ook Luka Ivanusec en Yankuba Minteh terugkeren in de startopstelling.

Feyenoord speelde afgelopen donderdag 120 minuten tegen Roma. Ondanks dat de Rotterdammers een puike pot op de mat legden, moesten zij na de verloren strafschoppenserie voor het derde jaar op rij het hoofd buigen voor de Romeinen. Na de slijtageslag in Stadio Olimpico wacht zondag de wedstrijd in het Yanmar Stadion.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Stengs is de laatste weken niet volledig fit gebleken en wordt vermoedelijk aan de kant gehouden voor Milambo. De achttienjarige middenvelder stond dit seizoen eenmaal eerder aan de aftrap bij Feyenoord. In de thuiswedstrijd tegen FC Volendam deed hij 57 minuten mee. Daarnaast kwam hij tot vier invalbeurten, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist.

Achterin worden er geen veranderingen verwacht. Doelman Timon Wellenreuther, die van Voetbalzone een 9 kreeg voor zijn optreden tegen Roma, is andermaal de vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow. De verdediging bestaat uit Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, David Hancko en Quilindschy Hartman. Beelen maakte eveneens indruk in zijn duels met Roma-spits Romelu Lukaku.

Op de middelste linie wordt nummer 10 Milambo in zijn rug gesteund door Mats Wieffer en Quinten Timber. Voorin worden er twee wijzigingen verwacht. Bart Nieuwkoop, tegen Roma nog de rechtsbuiten, wordt vervangen door Minteh. Ook Igor Paix√£o verhuist naar de bank. De Braziliaan wordt vervangen door Luka Ivanusec.

Almere City

Almere City moet het in eigen huis stellen zonder de nodige spelers. Zowel Stije Resink, Peer Koopmeiners als Joey Jacobs ontving in Zwolle tegen PEC de vijfde gele kaart van het seizoen en moet de wedstrijd tegen Feyenoord missen.

Vermoedelijke opstelling Almere City: Bakker; Ritmeester van de Kamp, Mbe Soh, Van Bruggen, Barbet, Cathline; Pascu, Pe√Īa, Post; Van La Parra, Robinet.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Milambo; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

Bekijk Almere City - Feyenoord live op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties