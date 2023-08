Vermoedelijke opstelling AZ: Jansen wijst vervanger Karlsson aan

Donderdag, 24 augustus 2023 om 09:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:30

Na het tweeluik met Santa Coloma treft AZ donderdag SK Brann in de play-offs van de Conference League. In het eigen AFAS Stadion moeten de Alkmaarders de Noren, die zelf FC Arouca over twee wedstrijden uitschakelden, zien te elimineren. De naar Bologna vertrekkende Jesper Karlsson kan ze daarbij niet helpen. Wie kiest Pascal Jansen als zijn vervanger?

Karlsson ontbrak de afgelopen drie duels al vanwege een hamstringblessure. Jansen had dus al tijd om aan een leven zonder de Zweed te wennen. In alle drie de duels begon Ruben van Bommel aan de aftrap en ook in alle drie de duels werd er gewonnen. Van Bommel kwam bovendien tweemaal tot scoren, tegen Santa Coloma (2-0) en Go Ahead Eagles (5-1).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegen RKC Waalwijk kon Van Bommel echter minder imponeren. De jonge linksbuiten oogde zichtbaar vermoeid en werd bij rust – toen AZ nog op achterstand stond – vervangen door Ernest Poku. Laatstgenoemde kwam beter voor de dag en hielp zijn ploeg met twee assists naar de 1-3 overwinning.

Toch lijkt Van Bommel nog het voordeel van de twijfel te krijgen. Hij start als meest linker man achter diepe spits Vangelis Pavlidis. Dani de Wit en Jens Odgaard completeren de voorste vier, terwijl Sven Mijnans en Kenzo Goudmijn de balans bewaken op het middenveld. Aanvoerder Jordy Clasie is er niet bij vanwege een blessure. David Møller Wolfe, Pantelis Hatzidiakos, Riechedly Bazoer en Yuni Sugawara vormen de defensie voor onbetwiste eerste keus Mathew Ryan.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Møller Wolfe; Goudmijn, Mijnans; Odgaard, De Wit, Van Bommel; Pavlidis