Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip hakt knoop door over Henderson

Jordan Henderson begint zaterdagavond nog niet in de basis bij Ajax, zo verwacht het Algemeen Dagblad. De ochtendkrant voorspelt dat de Amsterdammers in de uitwedstrijd bij Heracles nog starten met Benjamin Tahirovic als controleur. Het is de vraag of trainer John van 't Schip de 81-voudig international van Engeland überhaupt al laat debuteren in Almelo.

Dat nieuws brengt De Telegraaf zaterdagochtend. Volgens de ochtendkrant neigt Ajax naar een debuut van Henderson in het thuisduel met PSV. “Hoewel de medische staf verheugd is door de fitheid van Henderson, is de Engelse middenvelder nog niet topfit.”

Journalist Mike Verweij noemt ook het kunstgras in Erve Asito als een van de redenen achter dat mogelijke besluit. Tahirovic en Kenneth Taylor moeten in Almelo gaan zorgen voor controle op het middenveld van Ajax, dat niet kan beschikken over vijf selectiespelers.

Volgens het AD zijn Josip Sutalo, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk, Gastón Ávila en Mika Godts allen niet van de partij zaterdag. Tijdens het persmoment van vrijdag gaf Van 't Schip zelf al aan dat Steven Bergwijn en Chuba Akpom twijfelgevallen zijn.

Toch denkt de krant dat aanvoerder Bergwijn tegen Heracles ‘gewoon’ gaat starten. Voorin moet hij met Steven Berghuis, Kristian Hlynsson en Brian Brobbey voor gevaar zorgen. Akpom, die afgelopen week ziek was, lijkt sowieso genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.

Onder de lat kiest Van 't Schip logischerwijs voor Diant Ramaj. Tristan Gooijer, Devyne Rensch, Jorrel Hato en Borna Sosa vormen de defensie. De wedstrijd tussen Heracles en Ajax begint zaterdagavond om 21:00 uur en is live te volgen op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Heracles: Brouwer; Wieckhoff, Bultman, Sonnenberg, Hoogma, Willems; De Keersmaecker, Vejinovic; Bruijn, Hornkamp, Hansson.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor; Berghuis, Hlynsson, Bergwijn; Brobbey.

