Vermoedelijke opstelling Ajax: Steijn staat voor lastige keuze op het middenveld

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 11:45 • Wessel Antes • Laatste update: 11:40

Ajax begint zaterdagavond aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Om 20:00 uur gaat het officiële debuut van Maurice Steijn als hoofdtrainer van de Amsterdammers van start. Tijdens de voorbereidende persconferentie op het duel in de Johan Cruijff ArenA verklapte Steijn alvast drie basisspelers: Jakov Medic, Branco van den Boomen en Mohammed Kudus. Dit is hoe Voetbalzone verwacht dat Ajax gaat aantreden tegen Heracles!

Ajax moet het tijdens de seizoensopener doen zonder Steven Berghuis, die nog drie wedstrijden is geschorst wegens de vuistslag die hij uitdeelde aan een supporter van FC Twente én het ontvangen van zijn vijfde gele kaart. Steijn kan verder niet beschikken over Remko Pasveer (gebroken hand) en Ahmetcan Kaplan (knieblessure). Zomeraanwinst Carlos Forbs Borges zit wel bij de selectie, maar is nog niet fit genoeg voor negentig minuten.

Gerónimo Rulli is, ondanks de wilde transfergeruchten rondom zijn persoon, nog altijd de eerste doelman van Ajax. Voor zich ziet de Argentijn een defensie staan met Devyne Rensch, Medic, Jorrel Hato en Salah-Eddine. Voor Medic betekent dat zijn eerste officiële wedstrijd in het shirt van Ajax. Salah-Eddine, die in het afgelopen seizoen werd uitgeleend aan FC Twente, speelde in het seizoen 2021/22 al eens 26 minuten mee uit bij Vitesse (2-2). Op het middenveld ruimt Steijn een plek in voor twee debutanten.

De Haagse oefenmeester kiest in ieder geval voor Van den Boomen, die deze zomer transfervrij overkwam van Toulouse. Naast de Veldhovenaar zal Steijn normaal gesproken een plek bieden aan Benjamin Tahirovic. De twintigjarige Bosnische controleur werd deze zomer voor 7,5 miljoen overgenomen van AS Roma en kreeg tijdens de voorbereiding al het vertrouwen van Steijn. Op ‘10’ moet de nieuwbakken trainer kiezen tussen Davy Klaassen en Kenneth Taylor, waarbij laatstgenoemde de voorkeur lijkt te krijgen. Taylor speelde tijdens het afgelopen jeugd-EK met Jong Oranje het gehele toernooi als aanvallende middenvelder.

Voorin maakt Steijn ‘gewoon’ gebruik van Kudus, zo gaf hij al aan tijdens de persconferentie. De Ghanese linkspoot wist vooralsnog geen persoonlijk akkoord te bereiken met Brighton & Hove Albion en neemt op de rechterflank plaats. Brian Brobbey is de aanvalsleider, terwijl kersverse aanvoerder Steven Bergwijn vanaf links zal spelen. De wedstrijd tussen Ajax en Heracles is zaterdagavond live te zien op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, Taylor, Van den Boomen; Kudus, Brobbey en Bergwijn.