Vermoedelijke opstelling Ajax: rentree Brobbey lijkt Godts basisplaats te kosten

Ajax kan zondagmiddag tegen FC Twente weer beschikken over Brian Brobbey, zo werd eerder deze week bekend. Zijn terugkeer is een flinke opsteker voor de Amsterdammers, die zich moeten zien te herstellen van de vernedering tegen Feyenoord (6-0). In tegenstelling tot Brobbey zijn Jordan Henderson en Steven Berghuis nog niet van de partij. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Om de kans op een Europa League-ticket in leven te houden moet Ajax minimaal vijfde eindigen. De Amsterdammers, die nu zesde staan, zullen tegen Twente aanzienlijk beter voor de dag moeten komen dan tegen Feyenoord. De ervaren Henderson en Berghuis zijn dus niet in staat om hun ploeg te helpen.

Gerónimo Rulli is door hun afwezigheid een van de meest ervaren Ajacieden die zal starten in de Johan Cruijff ArenA. De Argentijn ziet drie centrumverdedigers voor zich staan: Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato. De verwachting is dat Anton Gaaei (rechts) en Kenneth Taylor (links) andermaal als vleugelverdedigers acteren.

Op het middenveld kan Van ‘t Schip nog altijd niet beschikken over Henderson, die in zijn thuisland Engeland herstelt van zijn blessure. De middenvelder bekeek zijn ploeggenoten de afgelopen weken niet in het stadion en zal ook tegen Twente niet in de Johan Cruijff ArenA aanwezig zijn. “Dat heeft te maken met de behandeling die hij voor zijn rug heeft", legde Van 't Schip uit. "Die specialist gebruikt hij in Engeland. Of die methode hier niet voor handen is? Blijkbaar niet.”

Benjamin Tahirovic en Sivert Mannsverk zijn de aangewezen centrale middenvelders. Voorin lijkt Mika Godts het slachtoffer te worden van de terugkeer van Brobbey. Steven Bergwijn stond tegen Feyenoord in de punt van de aanval, waar Brobbey zondag weer zal aantreden. Bergwijn verhuist naar links en verdrijft Godts waarschijnlijk naar de bank. Kristian Hlynsson behoudt in dat geval zijn plek aan de rechterkant.

FC Twente is inmiddels wel zeker van een Europees ticket en is hard op weg om een voorrondeticket voor de Champions League te grijpen. De voorsprong op AZ bedraagt vijf punten, waardoor een zege in Amsterdam zo goed als zeker plek drie oplevert.

Tegenvaller voor trainer Joseph Oosting is de afwezigheid van Myron Boadu. Naast de huurling van AS Monaco staat er nog een vraagteken achter drie andere belangrijke spelers: Mees Hilgers, Michel Vlap en Gijs Smal. “We trainen morgen nog. Daarna kijken we hoe fit de mannen zijn en wie kan starten of eindigen”, liet Oosting vrijdag weten op de clubwebsite.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Kaplan, Hato; Gaaei, Tahirovic, Mannsverk, Taylor; Hlynsson, Bergwijn; Brobbey.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjølø, Sadílek, Steijn; Rots, Van Wolfswinkel, Vlap.

