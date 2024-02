Vermoedelijke opstelling Ajax: naast debuut Henderson nog 2 wijzigingen

Trainer John van ’t Schip wijzigt zijn elftal zaterdagavond tegen PSV met vier namen ten opzichte van de zege op Heracles Almelo (2-4), zo verwacht het Algemeen Dagblad. In de Johan Cruijff ArenA gaat Jordan Henderson om 20:00 uur debuteren tegen de Eindhovense koploper. Verder zijn Josip Sutalo en Steven Bergwijn fit genoeg om te starten.

Van ’t Schip maakte er vrijdag tijdens het persmoment al geen geheim van: Henderson begint in de basis bij Ajax. “Het gaat goed met hem. Of hij honderd procent wedstrijdfit is moeten we even afwachten, hij heeft een tijd niet gespeeld. Hij ontbeert wedstrijdritme, maar hij gaat starten.”

Het AD verwacht Henderson op een middenveld met Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. Benjamin Tahirovic, die tegen Heracles nog uitstekend voor de dag kwam, wordt geslachtofferd. Henderson moet op het middenveld van Ajax voor meer balans gaan zorgen, om te beginnen tegen de ongeslagen koploper van de Eredivisie.

Centraal achterin keert Sutalo terug in de basis. De Kroatische miljoenenaankoop ontbrak in de duels met RKC Waalwijk (4-1 winst) en Heracles vanwege een blessure. Door zijn terugkeer verschuift Devyne Rensch naar de linksbackpositie, terwijl Ar'jany Martha genoegen moet nemen met een plek op de bank. Tristan Gooijer (rechtsback) en Jorrel Hato (centrumverdediger) blijven staan, evenals doelman Diant Ramaj.

Voorin kan Van ’t Schip weer beschikken over zijn aanvoerder. Bergwijn start tegen zijn oude werkgever, ten koste van Carlos Forbs. Brian Brobbey (spits) en Steven Berghuis (rechtsbuiten) completeren de aanval. Brobbey was eerder dit seizoen trefzeker in Eindhoven, toen Ajax met 5-2 onderuit ging op bezoek bij PSV.

Gastón Ávila, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen en Mika Godts ontbreken zaterdagavond in de wedstrijdselectie van Ajax. Van ’t Schip toonde tijdens de voorafgaande persconferentie een goede dosis zelfspot richting de topper. “Ik kijk ernaar uit, het is een mooie wedstrijd. Ik hoop ook op een open wedstrijd. Nou, de meeste wedstrijden zijn vrij open bij ons.”

De topper tussen Ajax en PSV wordt om 20.00 uur afgetrapt. Arbiter van dienst is Serdar Gözübüyük. De leidsman zal daarbij worden geassisteerd door assistent-scheidsrechters Erwin Zeinstra en Johan Balder. Joey Kooij is de vierde man van dienst, terwijl Pol van Boekel als videoscheidsrechter is aangesteld.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

